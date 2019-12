Wetterweltreise - Eine Familie macht sich auf, das Wetter zu erkunden (AUDIO)

Bonn (ots) - Anmoderationsvorschlag:Viele Menschen machen eine Urlaubsreise. Eine Weltreise machen nur noch sehrwenige. Und wahrscheinlich nur eine Handvoll nimmt die ganze Familie mit auf dieFahrt um den Erdball. WetterOnline-Meteorologin Verena Leyendecker gehört dazu.Sie ist mit ihrem Mann und den beiden Töchtern fünf Monate unterwegs, die Weltzu erkunden. Ihre Ziele sind ganz besondere Punkte unserer Erde. Oliver Heinzeberichtet.Sprecher: Verena Leyendecker ist Meteorologin bei Wetteronline. Gemeinsam mitihrem Mann und den beiden Töchtern reist sie um die Welt. Das Thema? Natürlichdas Wetter.O-Ton 1 (Verena Leyendecker, 12 Sek.): "Mein Mann und ich wir sind beideMeteorologen. Für Meteorologen sind diese Orte, diese Wetterextreme,Sehnsuchtsorte. Das wollten wir schon immer mal bereisen. Und wir dachten,irgendwann müssen wir das auch mal machen."Sprecher: Derzeit sind sie in Cherapunjee - einem ganz besonderen Ort imNordosten Indiens.O-Ton 2 (Verena Leyendecker, 17 Sek.): "Er ist nämlich der nasseste Ort derErde. Zumindest hält der Ort einige Niederschlagsrekorde. In zwölf Monaten hates dort einmal mehr als 26.000 Liter auf den Quadratmeter geregnet. Das ist etwa40-mal so viel wie in Berlin im gesamten Jahr fällt."Sprecher: Ordentlich nass wird die Familie auf ihrer ersten Station mitSicherheit. Doch nicht nur Regenschauer wollen die Vier auf ihrer knappfünf-monatigen Reise genauer unter die Lupe nehmen.O-Ton 3 (Verena Leyendecker, 21 Sek.): "An Weihnachten dürfen wir eineSonnenfinsternis in Südindien erleben. Dann geht es weiter nach Indonesien, wowir Vulkane besteigen wollen. Anschließend steht in Neuseeland einer derschneereichsten Orte der Erde auf dem Programm. Und ganz zum Schluss besuchenwir den trockensten Ort der Erde, nämlich Quillagua in der Wüste Atacama imNorden Chiles."Sprecher: Wo es im ganzen Jahr nur durchschnittlich 0,2 Liter Niederschlag proQuadratmeter gibt. Zum Vergleich: In München sind es knapp 1.000 Liter pro Jahrund Quadratmeter. Ganz schön trocken also. Genauso wie mancher Schulstoff, derbei den beiden Töchtern des Meteorologen-Paars nicht auf der Strecke bleibendarf.O-Ton 4 (Verena Leyendecker, 15 Sek.): "Wir machen das jetzt so, dass dieLehrerinnen uns regelmäßig per E-Mail Aufgaben zusenden und wir unsere Kinderauf der Reise selbst unterrichten. Das heißt für uns dann aber auch, dass wirdie ganzen Schulbücher mitnehmen müssen und dementsprechend auch weniger Platzfür andere Dinge haben."Sprecher: Und wer jetzt neugierig geworden ist, kann die Reise derMeteorologen-Familie im Internet verfolgen.O-Ton 5 (Verena Leyendecker, 14 Sek.): "Wir berichten regelmäßig unterwegs aufeinem privaten Blog. Aber auch regelmäßig auf Wetteronline.de. Dort wird esviele Bilder und Videos geben. Wir sind auch ab und zu mal live dort unterwegs.Und wir freuen uns, wenn ganz viele Leute an unserer Reise teilhaben können."Abmoderationsvorschlag:Schule auf Reisen, die trockensten und nassesten Orte der Welt sehen. VerenaLeyendecker und ihre Familie haben sich ganz schön was vorgenommen. Wenn Sie malschauen wollen, was die Vier gerade so machen, klicken Sie sich rein aufwww.wetteronline.de. Dort gibt es Bilder, Videos und einen Blog.Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter UnternehmenskommunikationT +49 228 55937-929E matthias.habel@wetteronline.deWetterOnlineMeteorologische Dienstleistungen GmbHKarl-Legien-Straße 194aD-53117 BonnAmtsgericht Bonn | HRB Nummer 008664Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE205571094Geschäftsführer: Dr. Joachim Klaßenhttps://www.wetteronline.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12322/4464680OTS: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbHOriginal-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell