Bremen (ots) - Der Meteorologe Jörg Kachelmann beklagt eine weitverbreiteteUnkenntnis in der Bevölkerung über die Themen Wetter und Klima. Trotz dergestiegenen Aufmerksamkeit für das Thema in der Öffentlichkeit - etwa durch dieBewegung Fridays for Future - sei vor allem an Schulen immer noch kaum die Rededavon. "Ich glaube nach wie vor, dass wenig Wissen da ist", sagte der SchweizerWetterexperte in einem Interview für das Digital-Magazin des RaumfahrtkonzernsOHB. "In den Schulen wird etwa immer noch kaum über Wetter- undKlimaveränderungen auf der Erde gesprochen. Allgemein kann ich sagen:Deutschland und die deutschsprachigen Länder sind ohnehin so etwas wie globaleZentralen für Aberglaube." Die Leute glauben immer noch an den hundertjährigenKalender, wundert sich Kachelmann. "Sie glauben, dass Flüsse Wetterscheidensind, sie sind überzeugt, dass Ebbe und Flut das Wetter beeinflussen, dassHochspannungsmasten das Wetter verändern, dass sie durch TiefdruckgebieteKopfschmerzen bekommen, dass Durchzug krank macht. Oh ja, es gibt noch sehr vielBedarf für zusätzliche Aufklärung!"Diese Unkenntnis wirke sich unmittelbar auf die Diskussionen in derÖffentlichkeit über den Klimawandel aus. "Es werden da sehr viele private undpolitische Süppchen gekocht", sagt Kachelmann. "Auf beiden Seiten gibt es Leute,die noch gar nicht verstanden haben, dass es einen Klimawandel gibt. Und vorallem auf der politischen Seite gibt es sehr häufig den Willen, jedes einzelneWetterphänomen dem Klimawandel zuzuordnen. Man darf ja nicht vergessen, dass esdabei auch um sehr viel Geld geht." Die Wahrheit liege irgendwo zwischen beidenExtremen. "Und schließlich ist es ein Fakt, dass wir viele Dinge auch einfachnoch gar nicht wissen." Deshalb sei es entscheidend wichtig, dass neueGenerationen von Wettersatelliten eine deutlich größere Bandbreite anMöglichkeiten zur Verfügung stellen, Wetterphänomene zu messen und zuanalysieren.