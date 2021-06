Wetterdienst: Unwettergefahr in Deutschland lässt deutlich nach

OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach den vielerorts kräftigen Gewittern der vergangenen Tage beruhigt sich das Wetter in Deutschland allmählich.



Zwar rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mindestens noch bis Freitag mit teils heftigen Schauern - Unwettergefahr bestehe aber kaum noch, sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Offenbach.

Bereits am Mittwoch gibt es den Angaben zufolge im Süden und Südosten wieder viel Sonnenschein. Die Luft ist dabei allerdings deutlich trockener und kühler als zuletzt, so dass dort keine Unwetter mehr zu erwarten sind. Gewitter gibt es dann vor allem im Nordosten noch. Die Temperaturen gehen insgesamt auf Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad zurück. "Die 25-Grad-Marke wird voraussichtlich erst wieder am Wochenende geknackt", sagte der Meteorologe./cru/DP/mis