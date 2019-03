Wetter nach Maß! Erfinder Daniel Düsentrieb macht's möglich (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Diese Ostern wird das Wetter schön - zumindest im Walt DisneyLustiges Taschenbuch Sonderband "Frohe Ostern Nr. 11" istSonnenschein garantiert! Erfinder Daniel Düsentrieb wird für seinen"Multimeteo Modulator" mit dem "Lobenpreis für Genie" ausgezeichnet.Das Gerät regelt per Knopfdruck, ob sich Lücken in die Wolkendeckereißen lassen, ob es stürmt, schneit oder regnet. Dagobert Duck setztder Erfindung Düsentriebs noch eins obendrauf und produziert Kalendermit zuverlässiger Wettervorhersage. Die Kundschaft stürmt begeistertden Entenhausener Handel. Ganz reibungslos läuft die Geschäftsideenatürlich nicht über die Bühne. Pleiten, Pech und Pannen sorgen fürjede Menge Lesespaß.Ab dem 26. März erscheint das "LTB Frohe Ostern Nr. 11" mit 15frühlingshaften Geschichten bei Egmont Ehapa Media, turbulenteOstereiersuch-Geschichten inklusive:Intergalaktische OstereiersucheDer Planet der BlumenKampf um StilleGeldspeicher in BlüteRätselhafter HennenraubTurbulente ZugfahrtSchocktherapieWetter nach MaßBewegte LandpartieDas TraumhausGrenzenlos kreativVerkannter KünstlerLandlustWo ist Franz?An der frischen LuftFast PerfektDie RadtourWeitere Informationen finden Sie unter www.lustiges-taschenbuch.deFür Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich gerne an:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell