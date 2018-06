Wettbewerbsfilme und Jury für die 21. SIFF Golden Goblet Awards angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das 21. Shanghai International FilmFestival findet vom 16. bis 25. Juni statt. Kürzlich wurden dieWettbewerbsfilme der Spielfilm- (die erste Serie aus 8 Filmen), derDokumentarfilm- und der Animationskategorie angekündigt. Derchinesische Film ANIMAL WORLD unter der Regie von Han Yan mit LiYifeng und Michael Douglas ist der Eröffnungsfilm des Festivals.Das 1993 gegründete Shanghai International Film Festival (SIFF)ist das einzige nicht-spezialisierte, wettbewerbsfähigeinternationale Filmfestival Chinas. Dank der professionellen,internationalen und anerkannten SIFF-Jury sind die Golden GobletAwards zu einer von Filmemachern auf der ganzen Welt hoch geschätztenAuszeichnung avanciert.Die erste Serie von 8 Spielfilmen für die Golden Goblet Awardsumfasst: FRIDAY'S CHILD (USA) unter der Regie von A.J Edwards,HATTRICK (Iran) von Ramtin Lavafipour, A HOLE IN THE HEAD (Polen) vonPiotr Subbotko, LOST, FOUND (China) von Lv Yue, OUT OF PARADISE(Schweiz/Mongolei) von Batbayar Chogsom, A TRANSLATOR (Kuba/Canada)von Rodrigo Barriuso und Sebastian Barriuso, THE WAY TO MANDALAY(Dänemark) von Ole Bornedal und WHERE I'VE NEVER LIVED (Italien) vonPaolo Franchi.Das Organisations- und Exekutivkomitee des 21. SIFF gab auch dievollständige Liste der Jury der Golden Goblet Awards bekannt. DieJury in der Spielfilmkategorie wird von dem chinesischen Regisseurund Schauspieler Jiang Wen geleitet. Weitere Jurymitglieder sindChang Chen (chinesisch-taiwanesischer Schauspieler), Ildiko Enyedi(ungarische Regisseurin und Drehbuchautorin), Semih Kaplanoglu(türkischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent), Naomi Kawase(japanische Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin undSchauspielerin), David Permut (amerikanischer Regisseur) und QinHailu (chinesische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin).Die Jury in der Dokumentarfilmkategorie wird von dem finnischenDokumentarfilmer, Fotografen, Drehbuchautor und Produzenten PirjoHonkasalo geleitet, der israelische Dokumentarfilmer Yoav Shamir undder chinesische Dokumentarfilmer Wu Wenguang übernehmen die Rolle derJuroren. Die Jury in der Animationsfilmkategorie wird von demfranzösischen Animationsregisseur Jacques-Remy Girerd geleitet undder japanische Animationsregisseur und Drehbuchautor Sunao Katabuchisowie der chinesische Animationswissenschaftler und Regisseur SunLijun übernehmen die Rolle der Juroren.Diese 13 maßgeblichen Filmemacher aus verschiedenen Ländern werdensich während des 21. SIFF im Juni in Shanghai zusammenfinden, um überdie Verleihung in jeder Kategorie der Golden Goblet Awardsabzustimmen. Die diesjährigen Golden Goblet Awards werden bei derAbschlusszeremonie des 21. SIFF am Abend des 24. Juni bekanntgegeben.Pressekontakt:Fr. NingTel: 86 20 24020093Original-Content von: The Organizing Committee of Shanghai International Film Festival, übermittelt durch news aktuell