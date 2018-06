Wettbewerbsfähige Entgeltstrukturen für real

Düsseldorf (ots) - real setzt seine auf Wertschöpfung, Wachstumund wettbewerbsfähige Kosten ausgerichtete Strategie konsequent um.Mit dem Markthallenkonzept, in dem das klassischeEinzelhandelssortiment erfolgreich um Gastronomieelemente erweitertwurde, den MCM-Märkten und einem Online-Angebot mit mittlerweile 12Millionen Produkten hat sich real in den vergangenen Monaten zurgrößten Markthalle Deutschlands entwickelt. Als Gründungsmitglied desEinzelhandels-Joint Venture RTG Retail Trade Group profitiert realzudem seit mehr als einem Jahr von dem gebündelten Einkaufsvolumenaller sechs Partnerunternehmen. real hat nun auch die Voraussetzungenfür eine tragfähige und wettbewerbskonforme Kostenstrukturgeschaffen.Dafür wurde nun das gesamte Geschäft der real SB-Warenhaus GmbHeinschließlich aller bestehenden Betriebe und aller Arbeitnehmer imWege der Abspaltung zur Aufnahme auf die METRO Services GmbH, die nunals real GmbH firmiert, übertragen. Diese Abspaltung ist heute mitder Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorfwirksam geworden.Durch die Übertragung des Geschäftsbetriebs auf eine nicht an dieTarifverträge mit ver.di gebundene Gesellschaft, sind dieVoraussetzungen geschaffen worden, die Personalkosten bei realmittel- bis langfristig wettbewerbsfähig zu gestalten. DieAngleichung der Personalkosten soll dadurch erreicht werden, dass aufArbeitsverträge mit künftig bei der real GmbH neu eingestelltenArbeitnehmern Tarifverträge Anwendung finden, die wirtschaftlichwettbewerbsfähigere Kostenstrukturen ermöglichen. Den bereits vor derAbspaltung bei real Beschäftigten wurde die statische Fortgeltung derver.di-Flächentarifverträge zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges imWege einer verbindlichen Gesamtzusage zugesichert.Die real GmbH ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorfeingetragen, hat ihren Sitz in Düsseldorf und wird durch diebisherigen Geschäftsführer der real,- SB-Warenhaus GmbH CEO HenningGieseke, CEO Patrick Müller-Sarmiento und Arbeitsdirektor Jörg Kramervertreten. Diese sind zum 1. Juni 2018 zu Geschäftsführern derGesellschaft bestellt worden. Alleinige Gesellschafterin der realGmbH ist die real,- Holding GmbH.Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell