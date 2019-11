Wettbewerb um den neuen Medienpreis Wirtschaft NRW startet heute (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der neue Medienpreis Wirtschaft NRW wird im kommenden Jahr erstmals fürjournalistische Arbeiten aus dem Jahr 2019 in Düsseldorf verliehen und danachjährlich vergeben. Herausragende journalistische Arbeiten rund um das ThemaWirtschaft in Nordrhein-Westfalen werden bei dem neuen Preis in den Vordergrundgestellt. Die Schirmherrschaft hat Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister fürWirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des LandesNordrhein-Westfalen, übernommen.Der Preis soll einen Beitrag dazu leisten, das Wirtschaftsgeschehen und hierbesonders die mittelständischen und innovativen Unternehmungen imbevölkerungsreichsten Bundesland in ihrer Relevanz und Wertigkeit für denStandort hervorzuheben und stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.Die Wirtschaftsberichterstattung in den Medien leistet hierzu einen zentralenBeitrag.Vergeben wird der neue Preis in vier Kategorien: Gründung, Mittelstand / KMU,Industrie und Wirtschaftsstandort NRW. Für jede Kategorie werden die drei bestenEinsendungen prämiert, nachdem zuvor jeweils fünf Einreichungen pro Kategorienominiert werden. Das Preisgeld für den ersten Platz einer Kategorie beträgt3.000 Euro, der zweite Platz ist mit 1.500 Euro dotiert und der dritte Platz mit1.000 Euro. Der Wettbewerb ist somit mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt22.000 Euro dotiert. Gewinner und Platzierte werden zur Preisverleihung am 13.Mai 2020 nach Düsseldorf in die NRW.BANK eingeladen.Zur Teilnahme eingeladen sind Journalisten und Autoren, die nachweislichzwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 in einem deutschsprachigenMedium einen deutschsprachigen Beitrag über Wirtschaftsthemen veröffentlichthaben, dessen "Schauplatz" in Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist. AuchGemeinschaftsarbeiten, etwa von Projektteams, Ressorts oder Redaktionen, könneneingereicht werden. Die Zahl der Einsendungen pro Autor ist auf einen Beitragbegrenzt. Unter www.wjnrw.de/medienpreis können sich bis zum 15. Februar 2020Interessierte mit ihren Arbeiten bewerben.Träger des Wettbewerbs sind die Wirtschaftsjunioren NRW, Partner des Wettbewerbssind: NRW.BANK, Securitas Services GmbH und die TARGOBANK. Als Unterstützer sindSignal Iduna, IKK classic sowie die Agentur vE&K an Bord. Der Preis wird inKooperation mit der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung e.V. Düsseldorfverliehen.Eine Jury aus Medienfachleuten, aktiven und ehemaligen Journalisten undVertretern aus größeren Unternehmen und Institutionen wird die eingereichtenArbeiten in einem mehrstufigen Verfahren nach den Kriterien Relevanz des Themas,Qualität der Recherche und journalistische Qualität des Beitrags in denkommenden Monaten bewerten.Juryvorsitzender ist Dr. Norbert Tiemann, Chefredakteur der ZeitungsgruppeMünsterland, Westfälische Nachrichten und Partner. Weitere Jurymitglieder sind:Michael Block, Journalist/Publizist und ehem. Chefredakteur DeutschesHandwerksblatt, Christina Eistert, Leitung Presse und Kommunikation TARGOBANKFirmenkunden, Caroline Gesatzki, Leiterin Kommunikation NRW.BANK, Ralf Goldmann,Stv. Studioleiter ZDF NRW, Alexander Hüsing, Chefredakteur deutsche-startups.de,Mark Klein, Wirtschaftsjunioren NRW, Brigitte Koch-Frickenhaus, ehemaligeWirtschaftsjournalistin FAZ und Daniel Schleimer, Geschäftsführer SecuritasServices GmbH.Weitere Informationen zum Medienpreis Wirtschaft NRW sowie Wissenswertes zu denPartnern des Wettbewerbes unter www.wjnrw.de/medienpreisPressekontakt:Caroline GesatzkiLeiterin Kommunikation/Pressesprecherin NRW.BANKTel.: +49 211 91741-1847E-Mail: caroline.gesatzki@nrwbank.deChristina EistertLeitung Presse & Kommunikation TARGOBANK FirmenkundenTel.: +49 6131 4647-390E-Mail: christina.eistert@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell