Wettbewerb um den Marken-Award 2018 gestartet - hochkarätige Jury vergibt Auszeichnungen in vier Kategorien (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Startschuss ist gefallen: Bis zum 10.1.2018 können sichmarkenführende Unternehmen und ihre Agenturen erneut um denrenommierten Marken-Award bewerben, mit dem die Marketingzeitschriftabsatzwirtschaft aus der Verlagsgruppe Handelsblatt und der DeutscheMarketing Verband (DMV) seit 2001 exzellente Leistungen in derMarkenführung auszeichnen.Der Marken-Award wird in vier Kategorien vergeben: bestesMarken-Momentum, bester Marken-Relaunch, beste Marken-Dehnung undbeste Marken-Digitalstrategie. Eine hochkarätig besetzte Jury ausManagement, Marketing, Medien und Agenturen entscheidet in einemzweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinnermarke in jeder dervier Kategorien: Aus allen Bewerbungen werden zunächst maximal dreiMarken pro Kategorie für die Shortlist nominiert. Alle Nominiertenpräsentieren ihre Bewerbung dann im Februar in Live-Pitches vor derJury. 2017 wurden thyssenkrupp, Frosta, Em-eukal, Bilou sowie BarbaraSchöneberger als Marken-Persönlichkeit mit dem Marken-Awardausgezeichnet.Die Sieger des Marken-Awards 2018 werden im Rahmen derPreisverleihung am 29. Mai 2018 bekanntgegeben und gefeiert.Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der absatzwirtschaft findetdiese in einer weit über die Stadtgrenzen hinweg bekannten Locationstatt - der Düsseldorfer Tonhalle. Zu der exklusivenAbendveranstaltung werden rund 1.000 Gäste aus markenführendenUnternehmen, Politik, Medien und Agenturen erwartet."Erste führende Marken haben sich bereits zur Bewerbung beimMarken-Award angemeldet", so der Vorsitzende der Experten-Jury undManaging Partner der Innofact AG, Christian Thunig: "DieEntscheidungsfindung wird für die Jury daher wieder nicht einfachwerden, auch deswegen, weil wir zum Jubiläumsjahr derabsatzwirtschaft noch einmal mehr Bewerbungen erwarten." GeorgAltrogge, Herausgeber absatzwirtschaft: "Der Marken-Award gehört inder deutschen Marketingwelt traditionell zu den wichtigstenGradmessern unternehmerischer Exzellenz, mit dem der Mut und dieInnovationskraft der Branchenbesten belohnt werden."Alle Informationen zum Wettbewerb sowie das Anmeldeformular findenInteressierte auf www.marken-award.de. Anmeldungen sind bis zum10.1.2018 möglich. Earlybirds erhalten bis zum 30.11.2017 einzusätzliches Gratis-Ticket zur Preisverleihung am 29.5.2018 in derTonhalle Düsseldorf.Die absatzwirtschaft (www.absatzwirtschaft.de) ist Deutschlandsführende Marketingzeitschrift. Sie erreicht monatlich 70.000Marketingentscheider in Unternehmensleitung, Marketing, Vertrieb,Verkauf, Produktmanagement und Kommunikation. Dabei deckt sie allePraxisfragen des modernen Marketings und Vertriebs ab und informiertüber Trends, Best Practices, neue Methoden sowie die Entwicklung aufSeiten der Medien und Marketing-Dienstleister.Pressekontakt:Regina HamdorfTel.: +49 (0)211 - 887 14 84E-Mail: r.hamdorf@vhb.deOriginal-Content von: Meedia, übermittelt durch news aktuell