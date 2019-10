Wettbewerb für Nachwuchs-Journalist*innen / Geschlechtergerechtigkeit im Sport ist das Thema des vom DOSB geförderten Preises des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS)

Frankfurt/Main (ots) - Zunächst sollten Frauen bei OlympischenSpielen nur "dekorative Zwecke" erfüllen - doch seit den Anfängen hatsich viel getan: In PyeongChang 2018 stellten Frauen rund 43, bei denSpielen in Rio 2016 sogar rund 45 Prozent des Teilnehmerfeldes. Istnun die Geschlechtergerechtigkeit im Sport gegeben? BeiSportler*innen in den Vereinen an der Basis, im Spitzensport unddort, wo Geld zu verdienen ist, Ämter zu besetzen oder Entscheidungenzu treffen sind?Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) engagiert sich für eineOrganisationskultur, in der alle Geschlechter ihre Potenziale undKompetenzen gleichberechtigt auf allen Ebenen des organisiertenSports entfalten und einbringen können. Wir fördern aktiv dieGleichstellung von Frauen und Männern sowie die Akzeptanz vonIntersexuellen und Transgendern im Sport.Dies ist ein gesamtgesellschaftliches Ziel, deshalb werdenBeiträge zum Thema Gleichstellung beim vom DOSB gefördertenBerufswettbewerb des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) fürNachwuchsjournalist*innen gesucht. Das Motto im Jahr 2019:"Geschlechtergerechtigkeit im Sport".Der VDS-Nachwuchspreis wird vom DOSB mit insgesamt 4.500 Eurounterstützt. Der Sieger erhält 2.000 Euro, der Zweitplatzierte 1.500Euro und der Drittplatzierte 1.000 Euro.Eingereicht werden können Beiträge zum Thema"Geschlechtergerechtigkeit im Sport" in allen Darstellungsformen undaus allen Kanälen. Sowohl Zeitungsbeiträge, TV- oder Videobeiträge,Online-Veröffentlichungen wie Blog-Beiträge oderHörfunkberichterstattung sind möglich. Mitmachen können sowohlEinzelpersonen als auch Gruppen. Alle Teilnehmer*innen müssenJahrgang 1992 oder jünger sein.Teilnahmebedingungen für den vom DOSB gefördertenVDS-Nachwuchspreis:- Der Beitrag muss zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2019veröffentlicht worden sein.- Der Wettbewerb ist offen für alle Nachwuchsjournalist*innen biszum Jahrgang 1992 oder jünger; auch für(Noch-)Nicht-VDS-Mitglieder.- Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unanfechtbar. DerRechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Rücksendung eingesandterDatenträger erfolgt nicht.- Bei der Definition von Sport gilt die DOSB-Satzung und es sinddie ethischen Maßstäbe des DOSB zugrunde zu legen.- Die Teilnahme am VDS-Berufswettbewerb setzt voraus, dass dievorstehenden Bedingungen anerkannt werden. Arbeiten könnenabgelehnt werden, wenn sie nicht der Ausschreibung entsprechen.- Die prämierten Beiträge werden ausschließlich für den Wettbewerbund seine publizistische Auswertung durch den VDS und den DOSBgenutzt.- Die Teilnehmer können keinen Anspruch auf Honorar erheben.- Einsendeschluss für die VDS-Berufswettbewerbe ist der 17. Januar2020.Einsendungen sind per E-Mail, mittels WeTransfer o.ä. oder auf demPostweg möglich und müssen enthalten:- ein pdf oder Druckexemplar des veröffentlichten Beitrages (wennZeitungsartikel oder Online-Veröffentlichung) bzw. einenMitschnitt der Sendung/des Beitrags (wenn TV- oderHörfunkbeitrag)- den Artikel in Word oder als pdf für die Jury (bei TV- oderHörfunkbeitrag zusätzlich zum Video-/Audio-File bitte eineAbschrift), Verfasser und Medium dürfen hier nicht erkennbarsein- ein Begleitschreiben mit Name, Adresse, Telefonnummer,E-Mail-Adresse und Geburtsdatum des Autors, Name des Beitrags,Erscheinungsdatum und -ort- Als Datenträger für Beiträge, die per Post eingesandt werden,muss ein USB-Stick verwendet werden.Die Einsendungen sind zu richten an: Verband DeutscherSportjournalisten (VDS) e.V. Stichwort: DOSB-/VDS-Preis"Geschlechtergerechtigkeit im Sport" Hauptstraße 116 68259 MannheimE-Mail: office@sportjournalist.dePressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e. V.Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitOtto-Fleck-Schneise 1260528 Frankfurt am MainT +49 69 6700-255F +49 69 6700 1 255presse@dosb.dewww.dosb.deOriginal-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell