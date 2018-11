Hannover/Berlin (ots) -- Online-Wettbewerb für mehr Sichtbarkeit der jungen Generation inder europapolitischen Debatte- Einreichungen werden in Workshops mit Politikern diskutiert,Europa-Comic und "Charta Young Europe" nehmen Ideen auf- Projekt der TUI Stiftung in Zusammenarbeit mit Think TankiRights.LabUnter dem Titel "Young Europe" startet die TUI Stiftung inZusammenarbeit mit dem Think Tank iRights.Lab ein Mitmach-Projekt zurZukunft Europas. Junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren werden dazuaufgerufen, über ihre Vorstellung von Europa zu sprechen und darüber,wie sie sich ihr Leben in Europa vorstellen. Die fünf besten Beiträgewerden mit einer dreitägigen Fahrt nach Brüssel ausgezeichnet. DasHashtag zum Projekt lautet #YoungEurope.Der Art der Beiträge sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sie könnenals Essay, Statement, Video oder Foto per WhatsApp-,Telegram-Nachricht oder über einen Texteditor auf der Projektwebsitewww.young-eu.com übermittelt werden. Ausdrücklich möchte Young Europeauch geflüchtete Menschen dazu einladen, sich zu beteiligen. Beiträgezur Zukunft Europas sind bis zum 22. Dezember 2018 möglich. "Die TUIStiftung möchte mir ihrer Arbeit jungen Menschen eine Stimme in dereuropapolitischen Debatte geben. Wir wollen zum Nachdenken überEuropa anregen. Der Wettbewerb ist angesichts der bevorstehendenEuropa-Wahlen eine Möglichkeit, Teil des öffentlichen Dialogs überEuropa zu werden. Und wir freuen uns auf spannende, überraschende undkontroverse Einreichungen," sagt Elke Hlawatschek, Geschäftsführerinder TUI Stiftung.Alle Einsendungen bieten die Grundlage für eine "Charta of YoungEurope". Junge Europäer*innen konzipieren sie im Rahmen einesWorkshops gemeinsam mit Expert*innen aus der Politik. Einige derjungen Menschen, die bei dem Wettbewerb mitmachen, werden zumWorkshop nach Berlin eingeladen.Außerdem bilden die Geschichten und Gedanken der Teilnehmer*innendie Basis für eine Graphic Novel - einem Comic-Roman. Auch dafür wirdes Anfang 2019 einen Workshop mit jungen Europäer*innen und zweiIllustratorinnen geben. Auch hier besteht die Chance, nach Berlineingeladen zu werden - wenn man die eigenen Vorstellungen von derZukunft Europas auf der Webseite des Projektes teilt. Gemeinsam wirddann an der Geschichte gearbeitet. Das Ergebnis wird vor derEuropa-Wahl im Mai 2019 veröffentlicht.Philipp Otto, Direktor des iRights.Lab: "Die Idee einesgemeinsamen Europas kann nicht einfach von oben herab festgelegtwerden. Sie muss von den Menschen immer wieder aufs Neue gedacht,erarbeitet und gelebt werden. Das geht nur mit einer Vielfalt anBeteiligungsmöglichkeiten und mit Young Europe möchten wir zumMitmachen aufrufen. Der Appell geht vor allem an die jungen Menschen.Sie sind die Zukunft dieser unschätzbar wertvollen Gemeinschaft."Pressekontakt:Christian Rapp, Leiter Kommunikation TUI StiftungTel. +49 (0) 170 566 6028christian.rapp@tui.comOriginal-Content von: TUI Stiftung, übermittelt durch news aktuell