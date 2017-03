Wettbewerb: Unternehmensberatung Staufen gehört erneut zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Köngen (ots) - Die Staufen AG zählt auch im Jahr 2017 zu denbesten Arbeitgebern in Deutschland. Das Great Place to Work® Instituthat das Beratungshaus bereits zum dritten Mal als eines der 100besten Spitzenunternehmen in seiner Größenklasse 50 bis 500Mitarbeiter ausgezeichnet. Zudem hat die Unternehmensberatung mitihren weltweit mehr als 260 Mitarbeitern das Qualitätssiegel "BesteArbeitgeber in Baden-Württemberg" erhalten."Unsere Teilnahme an den Wettbewerben 'Deutschlands besteArbeitgeber' und 'Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg' schafftnicht nur Transparenz nach außen, sondern dient auch einerStandortbestimmung für uns selbst. Die vom Great Place to Work®Institut durchgeführten Mitarbeiterbefragungen zeigen uns, dass wirweiterhin auf dem richtigen Weg sind", sagt Wilhelm Goschy, COO derStaufen AG. "Als Spezialist für Lean Management setzen wir unstäglich mit der Führungskultur in Unternehmen auseinander, um dortdie Wertschöpfungs- und Managementprozesse in sämtlichen Abteilungenzu optimieren. Und wir leben selbst genau das, was wir unseren Kundenempfehlen. Es kommt stets darauf an, den Mitarbeitern zu vertrauen,ihnen Verantwortung zu übertragen und sie dabei zu unterstützen, übersich selbst hinauszuwachsen."Das 1994 gegründete Consultinghaus berät zahlreicheDax-Unternehmen sowie führende Mittelständler darin, ihre Prozesseeffizienter zu gestalten und damit die Basis für den Eintritt in dasdigitale Zeitalter zu schaffen. "Unser wichtigstes Kapital sindunsere hervorragenden Mitarbeiter. Sie identifizieren sich voll mitunserem Unternehmen und bringen langjährige Erfahrungen in denBereichen Produktion, Entwicklung, Einkauf, Logistik und Vertriebmit", ist Staufen-Vorstand Goschy stolz auf seine Mannschaft.Die Auszeichnungen zur Qualität der Arbeitskultur bescheinigen denBeschäftigten der Lean-Management-Beratung neben einem hohenIdentifikationsgrad auch einen ausgeprägten Teamgeist. "Ein starkesWir-Gefühl ist gerade für uns als expandierendes Unternehmen sehrwichtig. Schließlich haben wir unsere Mitarbeiterzahl allein imvergangenen Jahr um nahezu 15 Prozent gesteigert", betont Goschy.Zu den attraktiven Arbeitsbedingungen gehören auch dieMöglichkeiten des vielfältigen Einsatzes im In- und Ausland. So hatdie Staufen AG seit neuestem einen Standort in Mexiko, zudem gibt esNiederlassungen in Brasilien, China, der Schweiz, Italien undmehreren Ländern Osteuropas. Staufen-COO Goschy: "Als ausgezeichneterArbeitgeber stellen wir uns immer wieder gern dem Vergleich mitanderen Unternehmen." An der aktuellen Untersuchung "Deutschlandsbeste Arbeitgeber 2017" haben mehr als 600 Unternehmen allerBranchen, Größen und Regionen teilgenommen. Das Great Place to Work®Institut führt diesen unabhängigen Wettbewerb seit 2002 jährlichdurch.Fotos und Pressegrafiken zur Staufen AG finden Sie unter folgendemLink: http://www.staufen.ag/de/news-events/presse/pressebilder.htmlBestPractice Day 2017:Der führende Lean-Management-Kongress in EuropaDer BestPractice Day vom 04. bis 5. Juli 2017 in Darmstadt stehtin diesem Jahr ganz im Zeichen des Wandels und wie man diesemerfolgreich begegnen kann. Erleben Sie Vorträge vonFührungspersönlichkeiten, die die Zukunft ihrer Unternehmen aktiv undentschlossen gestalten. Mit jährlich mehr als 350 Teilnehmern hatsich der BestPractice Day als Treffpunkt für Entscheidungsträger ausWirtschaft und Wissenschaft etabliert.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:http://www.best-practice-day.comÜber die Staufen AG - www.staufen.agAls "Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung" unterstützt dieStaufen AG Unternehmen dabei, ihre Wertschöpfungs- undManagementprozesse zu optimieren sowie Innovations- undProduktentstehungsprozesse effizient zu machen. Darüber hinausentwickeln die Berater als Turnaround- oder Interim-Manager Konzeptezur Bewältigung von Krisensituationen. Mit der Staufen-Akademiebietet das Beratungs-Unternehmen zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Mehr als 260 Mitarbeiter betreuendie Kunden an den Standorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen,Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, China, Brasilien und Mexiko.Das international operierende Consultinghaus ist laut der aktuellenBranchen-Studie "Hidden Champions" Deutschlands beste Lean ManagementBeratung. 2016 wurde die Staufen AG gleich mit zwei renommiertenPreisen ausgezeichnet. So konnte sich das Consulting-Unternehmen beiden Wettbewerben "Beste Berater" (Brand eins Wissen) und "Best ofConsulting" (Wirtschaftswoche) in die Siegerlisten eintragen.Weitere Informationen:STAUFEN.AG Beratung.Akademie.BeteiligungKathrin KurzBlumenstr. 5 - D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155 - Fax: +49 7024 8056 111k.kurz@staufen.agwww.staufen.agPresse und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 19 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83 - mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell