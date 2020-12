Wettbewerb NEXT>IN SUSTAINABILITY: QVC fördert nachhaltige Startups

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Düsseldorf (ots) - Das digitale Handelsunternehmen QVC Deutschland hat den Startup-Wettbewerb NEXT>IN SUSTAINABILITY ins Leben gerufen. Der Startschuss für den Wettbewerb fällt heute im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche, die vom 28.11. bis 10.12.2020 in Düsseldorf stattfindet. Ab sofort können sich Gründer*innen mit nachhaltigen Produkten in den Bereichen Fashion, Food und Beauty bewerben. Mit NEXT>IN SUSTAINABILITY verfolgt QVC das Ziel, nachhaltige Konsumgüter zu fördern und damit das Bewusstsein für einen nachhaltigen Alltag zu stärken.Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) begrüßt die Ausrichtung des Wettbewerbs auf nachhaltige Startups in den Kategorien Fashion, Food und Beauty und insbesondere die Verfolgung einer klaren Nachhaltigkeitsstrategie und die Produktion nach hohen sozialen und ökologischen Standards als Auswahlkriterium. Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette ist ein wichtiges Anliegen des BMZ, das es beispielsweise im Bereich Textilien mit dem Textilbündnis oder dem Grünen Knopf voranbringt."Startups sind mit ihren neuen Ideen und Produkten ein wichtiger Treiber für nachhaltigen Konsum", erklärt Mathias Bork, CEO QVC Deutschland. "Mit unserer Plattform und unserer Erfahrung tragen wir unseren Teil dazu bei, Startups mit nachhaltigen Produkten erfolgreich zu machen. Wir unterstützen bereits seit längerem Gründer*innen mit unserer Initiative QVC NEXT. Nun legen wir erstmals den Fokus auf nachhaltige Konsumgüter."QVC bietet Plattform und professionelles CoachingDer Wettbewerb eröffnet Startups eine einzigartige Chance, ihre nachhaltigen Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen. Die Gewinner*innen erhalten Zugang zu QVCs langjähriger Erfahrung in der Produktentwicklung, im Marketing und im Vertrieb. Insbesondere werden die Produkte über verschiedene Kanäle von QVC vertrieben, die rund 1,7 Millionen Kund*innen in Deutschland und Österreich erreichen. Darüber erhalten die Gewinner*innen verschiedene Trainingsangebote aus dem Hause QVC.Hochkarätiger Expert*innenrat bewertet eingereichte ProdukteDie Bewerbungen werden von einer Fachjury aus den Bereichen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Mode und Vertrieb bewertet. Je Kategorie zeichnet sie eine*n Gewinner*in aus.In der Jury sitzen:- Mali M. Baum, Gründerin WLounge und Magda Group,- Gunther Beger, Leiter der Abteilung Globale Gesundheit, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im BMZ,- Carsten Jürgens, Vice President Merchandise QVC Deutschland,- Björn Kaminski, Nachhaltigkeitsexperte Bundesverband Deutsche Startups e.V.,- Barbara Meier, BMZ Textilbotschafterin und- Dawid Tomaszewski, Modedesigner. Die Bewerbung für NEXT>IN SUSTAINABILITY ist vom 03.12.2020 bis zum 03.02.2021 über www.nextinsustainability.de (http://www.nextinsustainability.de) möglich. Im Februar 2021 wird eine Shortlist veröffentlicht. Die Gewinner*innen werden Ende März 2021 bekanntgegeben.QVC verstärkt Engagement für UnternehmertumMit dem Wettbewerb NEXT>IN SUSTAINABILITY baut QVC seine Zusammenarbeit mit Startups aus. Seit 2017 unterstützt QVC Gründer*innen im Rahmen der Initiative QVC NEXT. Bereits über 40 Startups haben seitdem von diesem Engagement profitiert.Über den WettbewerbNEXT>IN SUSTAINABILITY ist ein Startup-Wettbewerb von QVC Deutschland. Es können sich Startups mit einem nachhaltigen Produkt in den Bereichen Food, Fashion und Beauty bewerben. Die Unternehmen sollten vor maximal fünf Jahren in Deutschland gegründet worden sein und dort einen ihrer wichtigsten Zielmärkte haben. Die Bewerbungsphase startet am 03.12.2020 und endet am 03.02.2021. Die Preisverleihung findet Ende März 2021 statt.Weitere Informationen unter www.nextinsustainability.de (http://www.nextinsustainability.de)Über QVC NEXTQVC steht für Innovationskraft und die Freude am Entdecken. Seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren sucht das digitale Handelsunternehmen daher nach innovativen Produkten, die Kunden begeistern. So setzt QVC Trends und erschließt neue Märkte. Mit QVC NEXT wird dieses Erfolgskonzept auf die nächste Ebene geführt. Denn die Plattform sucht und fördert außergewöhnliche Startups und unterstützt die Gründerinnen und Gründer dabei, ihre Produktinnovationen groß und bekannt zu machen. Mit der langjährigen Erfahrung von QVC. Mit der umfassenden Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Und mit dem Zugang zu den eigenen Kanälen, über die die Produkte mit Storytelling für Millionen von Menschen erlebbar gemacht werden. Weitere Informationen: QVCNEXT.de (http://QVCNEXT.de) und QVC.de/NEXT (http://QVC.de/NEXT).Über QVCMillionen Shoppingbegeisterte treffen bei QVC jeden Tag auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. QVC steht für Entdeckerfreude und besonders starke Beziehungen. Kunden werden täglich auf eine spannende Reise durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten mitgenommen.Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC hat Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 13 Fernsehkanälen, die rund 380 Millionen Haushalte erreichen. Dazu kommen zahlreiche Webseiten, mobile Apps und Social-Media-Plattformen.In Deutschland startete QVC 1996 und wurde schnell zum Marktführer in seiner Branche. Rund 3.000 Mitarbeiter an vier Standorten (Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum, Kassel) schaffen ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, das von drei TV-Kanälen (QVC, QVC Zwei, QVC Style) über einen Onlineshop und alle relevanten Apps bis hin zu Social-Media-Plattformen reicht.Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de QVC gehört zur Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der außerdem HSN, zulily und die Cornerstone Marken zählen (zusammen "Qurate Retail Group") sowie andere Minderheitsbeteiligungen und Investments in Erneuerbare Energien. Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings (Third Way to Shop®) - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt. Neben der Nr. 1 im Video-Commerce ist die Qurate Retail Group unter den Top 10 der E-Commerce-Versandhändler in Nordamerika (laut Digital Commerce 360) sowie führend im Mobile- und Social-Commerce. QVC und Q sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group: qurateretailgroup.com (http://qurateretailgroup.com)- Webshop: QVC.de (http://QVC.de)- LinkedIn: QVC Deutschland (https://de.linkedin.com/company/qvc-deutschland)- Newsroom: Unternehmen.QVC.de/Newsroom (http://Unternehmen.QVC.de/Newsroom)- Facebook: @meinQVC (https://www.facebook.com/meinQVC) und @QVCNEXT (https://www.facebook.com/QVCNEXT/)- Instagram: @qvcdeutschland (https://www.instagram.com/qvcdeutschland/) und @qvcbeautydeutschland (https://www.instagram.com/qvcbeautydeutschland/) Pressekontakt:QVC Handel S.à r.l. & Co. KGSusanne MuellerTel.: 0211/3007-5129Susanne.Mueller@QVC.comQVC Handel S.à r.l. & Co. KGMarielle BergmannTel.: 0211/3007-5016Marielle_Bergmann@QVC.comOriginal-Content von: QVC Handel, übermittelt durch news aktuell