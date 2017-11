Berlin (ots) - Ob Begrünung des Bürodachs, Entsiegelung desSchulhofs oder Maßnahmen zum Hochwasserschutz - das Kompetenzzentrumfür Klimafolgen und Anpassung (KomPass) im Umweltbundesamt (UBA)zeichnet wieder Projekte zur Anpassung an den Klimawandel aus.Bewerbungen sind bis zum 11. März 2018 in drei Kategorien möglich:Kategorie 1: private und kommunale UnternehmenKategorie 2: Bildungs- und ForschungseinrichtungenKategorie 3: Vereine, Verbände, StiftungenWeitere Informationen zum Wettbewerb sowie das Bewerbungsformulargibt es auf www.uba.de/blauerkompass. Die Organisation desWettbewerbs hat die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2onlineübernommen.Viele gute Beispiele für Klimaanpassung"Hitzewellen, Stürme und Starkregen: Die Folgen des Klimawandelssind bereits heute spürbar. Neben dem Klimaschutz wird deshalb immerwichtiger, dass wir uns für die Folgen des Klimawandels wappnen. Diebesten lokalen und regionalen Anpassungsprojekte werden mit demBlauen Kompass ausgezeichnet", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerinvon co2online.Eine Jury mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaftwird im Mai 2018 die Sieger der drei Kategorien auswählen. Außerdemwird ein Publikumspreis vergeben. Über den Gewinner dieses Preiseswird ab Ende April 2018 online abgestimmt - in der KomPass-Tatenbank(www.uba.de/tatenbank), einer Plattform für erfolgreicheAnpassungsbeispiele.Preisverleihung im Bundesumweltministerium in BerlinDie Siegerprojekte des "Blauen Kompass" werden im Juni 2018 imBundesumweltministerium in Berlin ausgezeichnet. Alle vier Gewinnererhalten jeweils eine Trophäe für ihre Einrichtung sowieUnterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zu jedemProjekt wird außerdem ein Kurzfilm gedreht, der auf derPreisverleihung präsentiert und den Gewinnern für ihre Kommunikationzur Verfügung gestellt wird.Hinweis für die Redaktionen:Druckfähiges Bildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.Über den Wettbewerb "Blauer Kompass" und die co2onlinegemeinnützige GmbHDas Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung im Umweltbundesamtzeichnet bereits zum dritten Mal erfolgreiche Anpassungsprojekte mitdem "Blauen Kompass" aus. Bewerben können sich Unternehmen, Bildungs-und Forschungseinrichtungen, Stiftungen, Vereine und Verbände. Diegemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) hat dieOrganisation des diesjährigen Wettbewerbs übernommen.co2online setzt sich für die Senkung des klimaschädlichenCO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit onlinebasiertenInformationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecks und Praxistestsmotiviert co2online Verbraucher, mit aktivem Klimaschutz Geld zusparen.Pressekontakt:Sabine Käsbohrerco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: sabine.kaesbohrer@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell