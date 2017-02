Wettbewerb: Beste Arbeitgeber in Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet

Hannover / Bremen (ots) - Die Gewinner des Landeswettbewerbs«Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2017» stehen fest. ElfUnternehmen schafften den Sprung auf die diesjährige Liste der bestenArbeitgeber der Region. Das unabhängige Great Place to Work® Institutund seine Partner übergaben die Auszeichnungen jetzt bereits zumvierten Mal. Insgesamt bescheinigen vier Fünftel (81%) derBeschäftigten der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen einebesonders vertrauensvolle, förderliche und wertschätzendeArbeitsplatzkultur; in durchschnittlichen Unternehmen in Deutschlandist dies nur zur Hälfte der Fall (56%).Die Preisträger «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2017» -differenziert nach GrößenklassenDie Spitzenplätze in der Kategorie der großen Unternehmen mit über250 Beschäftigten belegen in diesem Jahr der GöttingerIT-Gesamtdienstleister Sycor (Platz 1) und die Sparkasse Bremen (2).Die Top-Platzierungen in der Größenklasse der mittlerenUnternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitenden gehen an den BremerIT-Engineering-Dienstleister HEC (Platz 1), dasAltenpflegeunternehmen Blomberg Klinik aus Bad Laer (2) und dasIT-Beratungshaus Itgain aus Hannover (3). Weitere Auszeichnungenerhalten hier der Bremer Bauträger Interhomes (4) und ISR InformationProducts aus Braunschweig (5).Preisträger bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49Beschäftigten sind der SAP-Berater Indico-Solutions aus Weyhe imLandkreis Diepholz (Platz 1), die Managementberatung Prof. Roll &Pastuch aus Osnabrück (2) und die beidenSteuerberatungsgesellschaften Reichenberger & Partner aus Lingen imEmsland (3) sowie Tutas, Kruse & Partner aus Cuxhaven (4).Insgesamt hatten sich am aktuellen Landeswettbewerb «BesteArbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2017» 38 Unternehmen aller Größenund Branchen beteiligt (Vorjahr: 34). Sie stellten sich freiwilligauf den Prüfstand des unabhängigen Great Place to Work® Instituts unddem Urteil ihrer eigenen Beschäftigten. Elf Unternehmen erfüllten dieAuszeichnungskriterien und schafften den Sprung auf die aktuelleBesten-Liste.Partner des seit 2013 jährlich durchgeführten Great Place to Work®Landeswettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen» sindder Kommunalverband Region Hannover, der Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) und Das Demographie Netzwerk e. V.(ddn). Medienpartner sind das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche.Fotos der Preisverleihung im Haus der Region Hannover sind hierabrufbar: https://goo.gl/QcpjieGute Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus"Der Nutzen einer von Werten wie Vertrauen, Wertschätzung undTeamgeist geprägten Arbeitsplatzkultur ist vielfach belegt", sagtAndreas Schubert, geschäftsführender Gesellschafter beim Forschungs-und Beratungsinstitut Great Place to Work®. "AusgezeichneteArbeitgeber weisen ein deutlich höheres Engagement der Mitarbeitendenauf, profitieren von einem um bis zu 50 Prozent geringerenKrankenstand und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten. ImGanzen sind diese damit wirtschaftlich deutlich erfolgreicher undinnovationsstärker."Bewertungsgrundlagen und HintergrundinformationenVorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführlicheMitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmensowie eine Befragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen derPersonalarbeit.Die anonym durchgeführte Befragung der Mitarbeitenden umfasst über60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentraleArbeitsplatzthemen wie Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit,Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung,Partizipation, berufliche Unterstützung und Entwicklung, betrieblicheGesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikation mit derArbeit und Bindung an den Arbeitgeber. Die besten Arbeitgeber werdenauf Basis von Durchschnittswerten und Benchmarks des gesamtenTeilnehmerfeldes ermittelt. Das unmittelbare Urteil der eigenenMitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel der Gesamtbewertungaus.Der offene Great Place to Work® Wettbewerb «Beste Arbeitgeber inNiedersachsen-Bremen» fand bereits zum vierten Mal statt. Ziel der2013 ins Leben gerufenen Initiative ist es, die Arbeitgeber derRegion bei der Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisterndenArbeitsplatzkultur zu fördern und den gesamten Wirtschaftsstandortund seine Unternehmen durch ein eigenes Qualitätssiegel für guteArbeitsplatzqualität und hohe Arbeitgeberattraktivität zu stärken.Dachwettbewerb ist der bundesweite Great Place to Work® Wettbewerb«Deutschlands Beste Arbeitgeber». Dieser wird bereits seit 2002jährlich durchgeführt; die aktuellen Gewinner werden hier am 16. März2017 in Berlin ausgezeichnet.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichZum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen2018» können sich alle interessierten Unternehmen aus der Region absofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de.Mitmachen können Unternehmen aller Branchen und Größen (ab 10Beschäftigte) sowie auch Non-Profit-Organisationen und öffentlicheArbeitgeber jeder Art. Alle Teilnehmer profitieren - unabhängig voneiner möglichen Auszeichnung - von der detailliertenStandortbestimmung und dem Benchmarking zur Arbeitgeberqualität sowievon den wichtigen Impulsen zur Weiterentwicklung als guter undattraktiver Arbeitgeber.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer mitarbeiterorientierten Arbeitsplatzkulturunterstützt.Neben individuellen Leistungsangeboten zur Standortbestimmung undWeiterentwicklung ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Untersuchungen inZusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr guteArbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor.Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründetund beschäftigt am Standort Köln derzeit rund 80 Mitarbeitende.Kontakt: Great Place to Work® Deutschland, Hardefuststraße 7,50677 Köln, Telefon: 0221 - 93 33 5-0, E-Mail:info@greatplacetowork.de - www.greatplacetowork.de.Pressekontakt:KommunikationsberatungAnsgar MetzHaselbergstraße 1950931 KölnT +49 177 295 38 00E-Mail: ansgar.metz@email.deOriginal-Content von: Great Place to Work? Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell