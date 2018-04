Leverkusen (ots) -Unterzuckerung, Überzuckerung, Frustration oder kompletteZufriedenheit - Diabetes hat viele Gesichter. Diese Vielfalt möchteAscensia Diabetes Care zeigen und richtet 2018 zum zweiten Mal denbeliebten Wettbewerb #100ProzentIch aus. Der Hersteller der Contour®Next Blutzuckermesssysteme ruft Menschen mit Diabetes dazu auf, inden 100 Tagen vom 9. April bis einschließlich 17. Juli 2018 Fotosoder Videos einzureichen, die zeigen, wie ihr Gesicht des Diabetesaussieht oder worin sie es erkennen. Mit dem Contest möchte AscensiaMenschen mit Diabetes motivieren, ihren Diabetes anzunehmen und zuakzeptieren: "Wer mit Diabetes lebt, weiß, dass man entgegen vielerVorurteile zu 100 Prozent im Leben stehen kann", erklärt SarahMillington, Geschäftsführerin Ascensia Diabetes Care Deutschland."Wie unterschiedlich die Gesichter des Diabetes sein können, soll dieAktion #100ProzentIch in diesem Jahr zeigen."Zu gewinnen: Olympus PEN E-PL8 SystemkameraUnd so funktioniert's: Wer bei der Foto- und Video-Aktionmitmachen möchte, schießt ein Foto oder dreht ein Video und zeigtdamit das Gesicht seines Diabetes. Ob Selfie, Grimasse, das eigeneHobby, das Haustier oder ein Ort - worin das Gesicht des eigenenDiabetes erkannt und gezeigt wird, ist der Kreativität der Teilnehmerüberlassen. Wichtig ist, dass sie ihren Diabetes damitidentifizieren. Die Fotos und Videos können über die Aktions-Webseitewww.100ProzentIch.eu oder per E-Mail an info@ascensia.de unter demBetreff "100ProzentIch" eingereicht werden. Wer auf Facebook aktivist, kann seinen Beitrag mit dem Hashtag #100ProzentIch auch auf derContour® Diabetes Solutions Facebook-Seite posten. Unter alleneingereichten Beiträgen wählt die Jury den besten aus. Der Gewinnerdarf sich dann über eine Olympus PEN E-PL8 Systemkamera mit 14-42mmPancake Objektiv freuen. Seine oder ihre Geschichte wird später auchauf der Aktions-Webseite und in Pressematerialien veröffentlicht.Bereits während der 100 Tage des Contests sind die schönsteneingereichten Fotos und Filme in einer Galerie auf der Webseite zusehen.Gewinnerauswahl durch JuryWer gewinnt, entscheidet die #100ProzentIch-Jury anhand dereingereichten Bilder und Videos. Sowohl Mitglied Lisa Schütte alsauch Kathrin Schanz haben selbst Diabetes und berichten online ausihrem Alltag und teilen ihre Erfahrungen mit Diabetes: Lisa in ihremBlog "Lisabetes" und Kathrin auf ihrem Videoblog "Diabeteswelt" aufYouTube. "Mein Diabetes ist zwar volljährig, steckt aber noch mittenin der Pubertät. Manchmal ist es einfach und manchmal das reinsteChaos", beschreibt Lisa ihren Diabetes, den sie seit ihrem zehntenLebensjahr hat. Für Kathrin Schanz ist das Gesicht ihres Diabetesihre Kamera. "Mit dem Vloggen teile ich meine Erfahrungen, damitBetroffene die Herausforderung annehmen und angesteckt werden, dasBeste aus ihrem Leben zusammen mit ihrem ständigen Begleiter zumachen.""Mein Diabetes hat viele Gesichter"Dr. med. Hasan Alawi, ebenfalls Mitglied der #100ProzentIch-Jury,hat als Diabetologe schon viele Gesichter des Diabetes gesehen."Diabetes ist bei jedem anders. Für mich als Arzt ist es wichtig zuerkennen: Wie geht es meinen Patienten mit ihrem Diabetes? Wie kannich sie neben der medizinischen Therapie noch unterstützen?" DerVorsitzende des Advisory Boards des Fortbildungsprogramms AscensiaDiabetesKolleg möchte seinen Patienten Mut machen, ihren Diabetesanzunehmen und zu akzeptieren. Den Contest sieht er als einen gutenAnlass, sich selbst zu erkennen. Katharina Kramer vervollständigt dievierköpfige Jury der Fotoaktion #100ProzentIch. Selbst Typ-1Diabetikerin ist sie beim Ascensia Diabetes Service Ansprechpartnerinfür Fragen rund um die Blutzuckermesssysteme im Contour NextPortfolio. "Mein Diabetes hat viele Gesichter - kein Tag ist wie derandere und man weiß nie, was kommt. Ich lerne täglich dazu und findeimmer wieder neue Sachen heraus. Heutzutage kann man mit Diabetes altwerden, eine Familie haben, reisen - man hat nur etwas mehr Gepäck."Die Basis für diese Vielfalt bilden die besonders messgenauenBlutzuckermesssysteme der Contour Next Systeme von Ascensia DiabetesCare - sie übertreffen sogar die strengeren Anforderungen derISO-Norm 15197:2015. (1, 2, 3, 4)Weitere Informationen rund um die Aktion finden Interessierte aufder Aktions-Webseite unter www.100ProzentIch.eu.Mehr zu den besonders messgenauen Blutzuckermesssystemen derContour Next Reihe erhalten Sie unterhttps://diabetes.ascensia.de/produkte/blutzuckermessgeraete oder beimAscensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline0800/5088822.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Carespezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabeiunterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einehöhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationenund Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaueSysteme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschiedim täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® NextBlutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und dieWeiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in derDiabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischenFachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, umsicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards anPräzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeitgewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größterIntegrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produktevon Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länderverkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700Mitarbeiter in 33 Ländern.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.diabetes.ascensia.de.Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unterwww.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Markender Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Vertrieb der Contour Next BlutzuckermessgeräteAlle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können vonMenschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter0800/50 88 822, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail(info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung einesFragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu denGeräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel. Ihre Ansprechpartnerin:Nadine Dengel, PR & Communications ManagerTel. +49 214 322 94549E-Mail: nadine.dengel@ascensia.com