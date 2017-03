Wettanbieter: Großkreutz bald zurück / Mybet erwartet neuen Profivertrag zur kommenden Saison

Hamburg (ots) - Großes Drama um Kevin Großkreutz, Suff und Puffund sonstwas. Folgerichtig kam der Rausschmiss beim VfB Stuttgart.Doch wo viele Experten und Fans jetzt schon das Karriereende desWeltmeisters ohne WM-Einsatz sehen, haben die Buchmacher von mybeteine für Großkreutz optimistischere Einschätzung.Unter www.mybet.com kann ab sofort wie folgt gewettet werden:Hat Kevin Großkreutz zu Beginn der kommenden Saison (1. und 2.Liga) wieder einen Profivertrag in Deutschland? Quote 1.20 für JA,Quote 4.00 für NEIN.Das bedeutet, die Buchmacher sind fast sicher, dass es das nochnicht war für Kevin Großkreutz. Die Quote darauf, dass er zurkommenden Saison wieder in der Bundesliga in Lohn und Brot steht, istschon überraschend niedrig. Erstaunlich eigentlich, wenn man sich dietränenerstickte Pressekonferenz nochmal vor Augen ruft.Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:http://bit.ly/1y7PN7CÜber mybetMit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehörtmybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziertund seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell