"Westworld" kommt ab 30. März zurück zu Sky

Unterföhring (ots) -- Die dritte Staffel mit acht Episoden ab 30.3. auf Sky AtlanticHD- Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar- Mit Neuzugang Aaron Paul ("Breaking Bad")Am 30. März ist es endlich soweit: die Sci-Fi-Dramaserie "Westworld" kehrt miteiner dritten Staffel zu Sky zurück. Die acht neuen Episoden sind immer montagsum 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel auf Sky Ticket, Sky Gound über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die beiden ersten Staffeln sind derzeit aufSky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Westworld":Viel darf noch nicht verraten werden, aber der erste Trailer, den HBOveröffentlichte, lässt vermuten, dass das nächste Kapitel außerhalb desThemenparks stattfinden wird. Neben den bekannten Charakteren Dolores, Bernardund Charlotte Hale ist "Breaking Bad"-Star Aaron Paul neu mit dabei.Kreiert und produziert ist "Westworld" wieder von Jonathan Nolan und Lisa Joy.Seit der Erstausstrahlung 2016 heimste "Westworld" 43 Emmy Nominierungen ein,darunter zwei als beste Dramaserie in Folge.Facts:Originaltitel: "Westworld", Sci-Fi-Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten,USA 2020. Regie: Lisa Joy, Jonathan Nolan. Drehbuch: Jonathan Nolan, Lisa Joy.Ausführende Produzenten: Jonathan Nolan, Lisa Joy, J.J. Abrams, Athena Wickham,Richard J. Lewis, Denise Thé, Ben Stephenson. Darsteller: Evan Rachel Wood, EdHarris, , Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thomson, Aaron Paul.Ausstrahlungstermine:Ab 30. März 2020, immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie parallelauf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Wöchentlich eine Episode.Staffeln eins und zwei auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q aufAbruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüberhinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie"oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischerOriginalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibelabgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. WeitereInformationen finden Sie zudem unter sky.de/westworld sowie aufwww.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm vonSky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, dieneuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, dieaktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerätihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy onlinejederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4498000OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell