Westwing Group-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie der Westwing Group hat in dieser Woche wieder deutliche Aufwärtsimpulse gezeigt. Am Freitag gewann der Anteilsschein weitere 1,39 Prozent hinzu und markierte damit den fünften Tag in Folge mit Kursgewinnen. Die Aktie verabschiedete sich mit einem Schlusskurs von 42,18 Euro ins Wochenende und schaffte damit den Sprung über die 50-Tage-Linie (EMA50), die aktuell bei 41,70 Euro verläuft.



