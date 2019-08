Westwing nach Flop-Zahlen: Die nächste Pleite-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Westwing Group AG":

Das kurze Börsenleben der Westwing-Aktie (WKN: A2N4H0) – die erst seit Oktober 2018 öffentlich notiert ist – entwickelt sich zum Mega-Flop. Am Tag nach der Handelspremiere bezahlten Anleger für das Papier fast 27 Euro. Seitdem haben die Anteile am Möbel-Startup enorm an Wert eingebüßt. Am Dienstag fällt die Westwing-Aktie zeitweise um -25,12% auf 3,80 Euro.

Die heute veröffentlichten Zahlen verbessern die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung