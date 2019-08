Westwing nach Flop-Zahlen: Die nächste Pleite-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Westwing Group AG":

Das kurze Börsenleben der Westwing-Aktie (WKN: A2N4H0) – die erst seit Oktober 2018 öffentlich notiert ist – entwickelt sich zum Mega-Flop. Am Tag nach der Handelspremiere bezahlten Anleger für das Papier fast 27 Euro. Seitdem haben die Anteile am Möbel-Startup enorm an Wert eingebüßt. Am Dienstag fällt die Westwing-Aktie zeitweise um -25,12% auf 3,80 Euro.

Die heute veröffentlichten Zahlen verbessern die Situation kaum. Die Ergebnisse für die erste Jahreshälfte können nur wenige Anleger überzeugen. Die Online-Plattform schreibt bei einem leichten Umsatzrückgang in Höhe von -1% höhere Verluste. Zu wenig Neukunden sowie Schwierigkeiten im europäischen Ausland seien laut Westwing dafür verantwortlich.

Ein Halbjahr zum Vergessen

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) knickte in den ersten sechs Monaten um -7,3% ein auf -8,8 Millionen Euro bei stagnierenden Erlösen um 120 Millionen Euro. Positiv: Die Bruttomarge blieb stabil bei knapp 43%. Und die aktive Kundenzahl stieg um 20%.





Zu „verdanken“ hat Westwing diese Entwicklung einem umkämpften Marktumfeld in Europa. Im internationalen Segment lässt die Entwicklung auf mehreren Märkten zu wünschen übrig. Auch Probleme beim verspäteten und teurer als geplanten Neubezug eines Warenlagers sowie ineffiziente Logistikprozesse bereiten Schwierigkeiten. Die mit dem Umzug im Zusammenhang stehenden Kosten belaufen sich auf rund 3% des in der abgelaufenen Jahreshälfte erzielten Umsatzes.

Guidance aktualisiert: Weiteres Umsatzwachstum für 2019 avisiert

In der zweiten Jahreshälfte will Westwing nach abgeschlossenem Lagerumzug den Fokus wieder auf das Alltagsgeschäft legen. Um die formulierten Wachstumsziele zu erreichen, soll für 2019 laut Vorstandsprognose ein Umsatzwachstum von mindestens 6% stehen und eine ausgeglichene EBITDA-Marge. Damit gibt Westwing nun das untere Ende der eigenen Schätzung für 2019 (6-12% Umsatzanstieg) als Ziel aus.

Im vierten Quartal will Westwing dann in die profitable Zone zurückkehren. Das Startup sehe dafür bereits deutliche Anzeichen. Für das zweite Halbjahr erwartet der Konzern einen neutralen freien Cashflow. Um die Ziele zu erreichen, plant das Vorstandstrio rund um Co-Founderin Delia Fischer verstärkte Aktivitäten auf Social-Media-Plattformen.