Westwing Aktie: Neues Futter für die Gerüchteküche!

Ein Börsengang von Westwing schien eigentlich schon zu den Akten gelegt worden zu sein. Glaubt man aktuellen Gerüchten, könnte der Online-Möbelhändler letztlich aber doch noch auf Umwegen an die Börse gelangen. Derzeit mehren sich Berichte darüber, dass Home 24 von Rocket Internet noch in diesem Sommer an die Börse gebracht werden soll. Im Zuge dessen halten es einige Beobachter für wahrscheinlich, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.