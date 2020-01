Westshore Terminals Investment: Das muss man erstmal verdauen!

Der Kurs der Aktie Westshore Terminals Investment steht am 15.01.2020, 13:42 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 17.46 CAD. Der Titel wird der Branche "Marine Häfen und Dienstleistungen" zugerechnet.

Wie Westshore Terminals Investment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Westshore Terminals Investment-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Westshore Terminals Investment-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 19 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,82 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (17,46 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Westshore Terminals Investment somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Westshore Terminals Investment investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,94 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur einen Mehrertrag in Höhe von 1,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Westshore Terminals Investment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.