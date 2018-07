Westshore Terminals Investment: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In unserer neuen Analyse nehmen wir Westshore Terminals Investment unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Marine Häfen und Dienstleistungen". Die Westshore Terminals Investment-Aktie notierte am 26.07.2018 mit 24,19 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Wie Westshore Terminals Investment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Westshore Terminals Investment als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Westshore Terminals Investment vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 27,33 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 12,99 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 24,19 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Westshore Terminals Investment liegt mit einem Wert von 14,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 37 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Transportation & Logistics" von 23,4. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Westshore Terminals Investment aktuell 2,63. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics". Westshore Terminals Investment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.