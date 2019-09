Westshore Terminals Investment: Jetzt könnte alles passieren

Am 18.09.2019, 04:54 Uhr notiert die Aktie Westshore Terminals Investment an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 20.47 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Westshore Terminals Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Westshore Terminals Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Westshore Terminals Investment ist mit einem Kurs von 20,67 CAD inzwischen -2,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,68 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Dividende: Derzeit schüttet Westshore Terminals Investment nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur. Der Unterschied beträgt 0,19 Prozentpunkte (3,06 % gegenüber 2,87 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Westshore Terminals Investment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um 13,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,8 Prozent im Branchenvergleich für Westshore Terminals Investment bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,54 Prozent im letzten Jahr. Westshore Terminals Investment lag 23,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.