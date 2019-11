Westrock: Reicht das?

Westrock weist am 26.11.2019, 03:20 Uhr einen Kurs von 39.74 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Papierverpackung" geführt.

Wie Westrock derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Westrock 1 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Westrock aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 38,81 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -0,37 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 38,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Westrock erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche sind im Durchschnitt um 2,22 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,91 Prozent im Branchenvergleich für Westrock bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,22 Prozent im letzten Jahr. Westrock lag 13,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Westrock ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Behälter & Verpackung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,28 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.