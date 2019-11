"Westpol"-Umfrage (WDR): CDU-Anhänger in NRW mehrheitlich für Kanzlerkandidatur von Merz

Düsseldorf (ots) - Eine Mehrheit von 59 Prozent der CDU-Anhänger inNordrhein-Westfalen sieht in Friedrich Merz einen guten Kanzlerkandidaten derUnion. Damit liegt Merz bei den CDU-Anhängern im Land bei dieser Frage vor demCDU-Landesvorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (51 Prozent).Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap im Auftrag desWDR-Magazins WESTPOL vom 24. bis 29.Oktober erhoben hat.Die Vorsitzende der Bundespartei, Annegret Kramp-Karrenbauer, bewertet nur jederfünfte CDU-Anhänger in NRW als gute Kanzlerkandidatin (21 Prozent). Damit landetsie noch hinter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (27 Prozent).In der Gesamtbevölkerung liegen Friedrich Merz und Armin Laschet in NRW Kopf anKopf. 42 Prozent der Nordrhein-Westfalen sehen in Merz einen gutenKanzlerkandidaten, 41 Prozent in Laschet. Annegret Kramp-Karrenbauer landet auchhier mit 15 Prozent deutlich hinter Jens Spahn mit 26 Prozent.Sonntagsfrage: CDU legt weiter zu, Grüne erstmals im NRW-Trend vor der SPD - VonSchwarz-Grün bis Grün-Rot-Rot vier Regierungskoalitionen möglichWürde an diesem Sonntag ein neuer Landtag in NRW gewählt, bliebe die CDU mit 32Prozent weiterhin klar stärkste Kraft. Die CDU kann damit weiter zulegen (+2Prozentpunkte im Vergleich zu Februar 2019) und erreicht nahezu den Wert derLandtagswahl 2017 (33 Prozent). Die FDP als kleiner Koalitionspartner verliertdagegen deutlich (-4 Prozentpunkte im Vergleich zu Februar 2019) und kommt nurnoch auf 8 Prozent. Damit hätte die schwarz-gelbe Landesregierung keine Mehrheitmehr im Düsseldorfer Landtag.Die Grünen verbessern sich deutlich (+6) und sind mit 23 Prozent erstmalszweitstärkste Kraft vor der SPD (20 Prozent, -3). Der Abwärtstrend der AfD setztsich fort. Sie kommt jetzt nur noch auf 7 Prozent (-2). Die Linke erreichtunverändert 6 Prozent und wäre damit ebenfalls im Landtag vertreten.Damit wären gleich mehrere Regierungskoalitionen im Düsseldorfer Landtagmöglich. Die CDU könnte eine schwarz-grüne oder eine schwarz-rote Koalitionanführen. Die Grünen könnten allerdings auch selbst in die DüsseldorferStaatskanzlei einziehen. Zusammen mit SPD und FDP hätten sie eine absoluteMehrheit, gemeinsam mit SPD und Linke eine relative Mehrheit im Parlament.Zufriedenheit mit der Landesregierung sinkt: Mehrheit der Befragten unzufriedenDie Zufriedenheit mit der Landesregierung geht im Vergleich zu Februar 2019deutlich zurück. Mit 44 Prozent stellt nur noch weniger als die Hälfte derBefragten der schwarz-gelben Landesregierung ein gutes Zeugnis aus (-7). Mehrals jeder zweite Befragte sieht die Regierungsarbeit kritisch (52 Prozent, +5).Im bundesweiten Vergleich landet die Landesregierung damit im unteren Drittel.Ähnlich wie im Mai 2018 stoßen insbesondere die Anstrengungen derLandesregierung in der Schul- und Bildungspolitik (29 Prozent zufrieden, 60Prozent unzufrieden) und bei der Sanierung von Straßen, Brücken und Schienen (28zu 69 Prozent) mehrheitlich auf Unzufriedenheit. Auch im Bereich der Umwelt- undKlimapolitik halten zwei Drittel die Bemühungen von Schwarz-Gelb fürunzureichend (30 zu 67 Prozent). In Fragen der Inneren Sicherheit kann dieLandesregierung wie im Mai 2018 etwa die Hälfte (49 zu 48 Prozent) derBürgerinnen und Bürger überzeugen. Sie genießt damit bei der Bekämpfung vonKriminalität und Verbrechen mehr Vertrauen als die rot-grüne Vorgängerregierung.Armin Laschet kann seine Popularität deutlich steigernMinisterpräsident Armin Laschet genießt bei den Nordrhein-Westfalen so vielRückhalt wie noch nie. 54 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden(+17 Prozentpunkte im Vergleich zu Februar 2019). Gut jeder Dritte ist wenigerbis gar nicht zufrieden (35 Prozent). Zu Jahresbeginn, als inNordrhein-Westfalen besonders intensiv über den Kompromiss zum Kohleausstieg unddie Zukunft des Hambacher Forstes diskutiert wurde, war die Zufriedenheit mitder Arbeit des Ministerpräsidenten deutlich geringer (37 zu 37 Prozent). Zulegenkonnte Laschet vor allem bei den Anhängern der mitregierenden FDP (72 Prozentzufrieden, + 38 Prozentpunkte). Aber auch die Anhänger von SPD (55 Prozent, +24)und Grünen (45 Prozent, +11) sind deutlich zufriedener mit Laschet als noch imFebruar. In den Reihen der CDU sind unverändert 70 Prozent der Anhänger mit ihmzufrieden.FDP-Landeschef Joachim Stamp hat als stellvertretender Ministerpräsident dagegenunverändert mit Bekanntheitsproblemen zu kämpfen. Gut 60 Prozent der Befragtentrauen sich kein Urteil über seine Arbeit zu. 17 Prozent der Befragten sindzufrieden mit seiner Arbeit, 22 Prozent unzufrieden.Für den NRW-Trend hat Infratest dimap vom 24.10. bis 29.10.2019 1.001Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen telefonisch befragt. Ihre Antworten sindrepräsentativ für alle Wahlberechtigten.Die Fragen lauteten:Als mögliche Kanzlerkandidaten der CDU sind unter anderem MinisterpräsidentArmin Laschet, der CDU-Politiker Friedrich Merz, die CDU-Vorsitzende AnnegretKramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch. Wäre ... einguter Kanzlerkandidat / eine gute Kanzlerkandidatin oder wäre er / sie dasnicht? Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlin Nordrhein-Westfalen wäre? Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit derLandesregierung in Nordrhein-Westfalen? Sind Sie mit den bisherigenAnstrengungen der Landesregierung in / bei der [...] sehr zufrieden, zufrieden,weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden? Jetzt geht es darum, wie zufriedenSie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Wenn Sie ihn nicht kennenoder nicht beurteilen können, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit derpolitischen Arbeit von...?Mit Quellenangabe WESTPOL (Sonntag, 03.11.2019, 19:30 Uhr) ab 14 Uhr zurVeröffentlichung frei.www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.dePressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Redaktion Landespolitik FSFunkhaus DüsseldorfTel. 02 11/89 00-138westpol@wdr.deoder an:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.deTel. 0221/220-7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell