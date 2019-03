Westmount Energy: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

An der Heimatbörse London notiert Westmount Energy per 29.03.2019, 20:53 Uhr bei 15 GBP. Westmount Energy zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Unser Analystenteam hat Westmount Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Westmount Energy beträgt das aktuelle KGV 10,83. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,76. Westmount Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Westmount Energy-Aktie ein Durchschnitt von 9,25 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,5 GBP (+67,57 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (12,13 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+27,78 Prozent Abweichung). Die Westmount Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Westmount Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Westmount Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Westmount Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.