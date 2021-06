Westminster steckt strategische Konzessionen in Peru ab und gibt ein Update zu den Aktivitäten in Peru

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. – 9. Juni 2021 Westminster Resources Ltd. („WMR“ oder „Westminster“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen vier neue Explorationslizenzen im südwestlichen Kupfergürtel von Peru und in der gleichen Gegend, in der die zu 100%-unternehmenseigenen Kupferprojekte Ilo Este und Ilo Norte liegen, beantragt hat (Abbildung 1).

Jason Cubitt, President und CEO von Westminster, kommentierte: „Wir beobachten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung