Westminster erfüllt Bedingungen für Kupferprojekt Mostazal in Atacama (Chile)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Quelle: IRW Press

11. März 2021 – Westminster Resources Ltd. („WMR“, „Westminster“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: WMR) (Frankfurt: 08W3) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem privaten Verkäufer ein Abkommen hinsichtlich der grundlegenden Bedingungen des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am 16 Quadratkilometer großen Kupferkonzessionsgebiets Mostazal in der chilenischen Region Atacama, 80 Kilometer nordöstlich von Copiapo, unterzeichnet hat. Die Atacama-Wüste zählt zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung