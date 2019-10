Westjet Airlines: Tacheles!

Für die Aktie Westjet Airlines stehen per 25.10.2019, 13:57 Uhr 30.58 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Westjet Airlines zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Die Aussichten für Westjet Airlines haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Westjet Airlines weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,83 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Fluggesellschaften") von 2,89 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,07 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Westjet Airlines auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Westjet Airlines sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Westjet Airlines damit 55,29 Prozent über dem Durchschnitt (7,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 12,91 Prozent. Westjet Airlines liegt aktuell 49,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".