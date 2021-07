Westinghouse arbeitet gemeinsam mit Harbin Turbine an einem fortschrittlichen Turbinen-Sicherheits- und Steuerungssystem für das Kernkraftwerk Changjiang

Peking (ots/PRNewswire) - Führendes Unternehmen der Nuklearindustrie liefert Turbinensteuerungs- und Schutzsysteme und erweitert damit die Möglichkeiten der HPR1000-Technologie in den Blöcken 3 und 4Westinghouse hat einen Vertrag mit der Harbin Turbine Company Limited Automation Control Company über die Lieferung des Turbinensteuerungs- und Schutzsystems für Changjiang Unit 3 und 4 - zwei Druckwasserreaktoren der 1000 MWe-Klasse - bekannt gegeben."Dieser Vertrag ist ein bedeutender Schritt bei der Ausweitung unserer Fähigkeiten auf andere Gen-III-Druckwasserreaktoren", sagte Gavin Liu, Westinghouse President of Asia Operating Plant Services. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Harbin Turbine Company Limited und dem Eigentümer der Changjiang-Kernkraftwerke, um alle notwendigen Tests mit den höchsten Sicherheits- und Betriebsstandards durchzuführen."Das Turbinenregel- und Schutzsystem ist ein kritischer Teil, um den sicheren Betrieb der Turbine und des Generators sowie des gesamten Kernkraftwerks zu gewährleisten. Es umfasst das digitale elektrohydraulische Steuersystem (DEH), das Turbinen-Notauslösesystem (ETS) und den Reheat Temperature Controller (RTC).Changjiang Unit 3 und 4 befinden sich in der Provinz Hainan, China, und wurden im September 2020 von der chinesischen Regierung genehmigt. Darüber hinaus war der erste Betoniertermin von Block 3 im März 2021.###Westinghouse Electric Company ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kernenergie und ein führender Lieferant von Produkten und Technologien für Kernkraftwerke an Hilfsmittel in der ganzen Welt. Westinghouse lieferte 1957 den ersten kommerziellen Druckwasserreaktor der Welt in Shippingport, Pennsylvania, USA. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte der weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Für weitere Informationen besuchen Sie www.westinghousenuclear.com.Pressekontakt:Sheriece DickLeiterin strategische UnternehmenskommunikationWestinghouse Electric CompanyTelefon: +1 571-489-1351E-Mail: sheriece.dick@westinghouse.comOriginal-Content von: Westinghouse Electric Company, übermittelt durch news aktuell