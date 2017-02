Westfalenpost: Zu wenig / Kommentar von Nina Grunsky zum CDU-Regierungsprogramm für die Wahl in NRW

Hagen (ots) - Er will NRW zurück an die Spitze der Bundesländerführen. Dazu müsste sich Armin Laschet erst einmal selbst an dieSpitze bringen. Davon jedoch ist der CDU-Chef in NRW derzeit weitentfernt. Einer Umfrage zufolge liegt die NRW-CDU in der Wählergunstsieben Prozentpunkte hinter der SPD. Ministerpräsidentin HanneloreKraft hat derselben Umfrage zufolge einen deutlichen Vorsprung vordem Herausforderer.Er wird diesen Vorsprung mit dem Regierungsprogramm, das er nunvorgestellt hat, ebenso wenig aufholen wie mit der bisherigenOppositionsarbeit. Nicht einmal, wenn der Martin-Schulz-Boom, von demauch die Landes-SPD auf wundersame Weise profitiert, in ein paarWochen verebbt. Um an die Spitze zu kommen, braucht es mehr, als denPannen-Innenminister Jäger wenig erfolgreich vor sich herzutreiben.Es braucht mehr als ein Regierungsprogramm, in dem zusätzlichePolizisten für das Land versprochen werden - ohne konkrete Zahlen zunennen.Es braucht positive Ideen für das Land - statt nur desVersprechens, rot-grüne Entscheidungen umzukehren. Insbesondere dann,wenn die Wähler sich ausrechnen können, dass Armin Laschet esallenfalls in einer Koalition mit der SPD an die Regierung schafft,also nur einen Bruchteil seiner Versprechen umsetzen kann.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell