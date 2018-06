Westfalenpost: Der lauteste Paukenschlag

Hagen (ots) - Die Staatsanwaltschaft München hat mit derVerhaftung von Audi-Chef Stadler für den bislang lautestenPaukenschlag im Diesel-Skandal gesorgt. Man darf vermuten, dass dieStrafverfolgungsbehörde das Herumgeeiere des VW-Konzerns leid war undfortan das intensivieren will, was eigentlich Sache des halbenStaatskonzerns in Wolfsburg gewesen wäre: die rückhaltlose Aufklärungder Abgaskrise. Es fehlt VW augenscheinlich am nötigen Willen dazu.Unverständlich, dass Stadler bis heute fest im Sattel saß, obwohl beiAudi die Schummel-Software entwickelt wurde. Ohne Konsequenzen konnteder Vorstandschef den ahnungslosen Auto-Manager spielen. Ein Chef,der nicht weiß, was in seinem Unternehmen vor sich geht? DieVerantwortlichen haben sich bislang nicht ihrer Verantwortunggestellt. Begünstigt wurden sie dabei von Politikern, die allzunachsichtig den Autokonzernen entgegen getreten sind. Der Verweis aufgefährdete Arbeitsplätze hat sie milde gestimmt und die Augen davorverschlossen, dass der fehlende Aufklärungswille nachhaltigen Schadenangerichtet hat. Und das Schlimmste: Die gesamte Branche macht nichtden Eindruck, eine Idee zu haben, wie sie aus dem Diesel-Debakelherauskommt.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell