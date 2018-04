Westfalenpost: Ein bisschen mehr Demut könnte nicht schaden / Kommentar von Martin Korte zu Volkswagen

Hagen (ots) - Früher fraßen die Großen die Kleinen, heute fressendie Schnellen die Langsamen. Volkswagen ist ziemlich groß - und unterden schieren Ausmaßen litt das Entscheidungstempo des weltgrößtenAutomobilherstellers in den vergangenen Jahren zunehmend. In Zeiten,in denen Uber, Apple, Facebook und Co. die Mobilität alsZukunftsmarkt entdecken und in denen die Kunden neue Ansprücheentwickeln, kann sich VW nicht mehr darauf ausruhen, die Nummer 1 beiden Stückzahlen zu sein. Mit dem umfassenden Konzernumbau geht dasUnternehmen deshalb den richtigen Weg. Kleinere Einheiten sindschlagkräftiger, sie können schneller auf Trends reagieren. Alsoverbirgt sich dahinter auch für die Mitarbeiter zunächst eine guteNachricht; aus der Personalrochade gehen sie gestärkt hervor. DerBetriebsrat bei VW bleibt mächtig. Die Kraft wird er brauchen: Solltesich die Elektromobilität durchsetzen, wird das die Arbeitsprozessein der Autoindustrie revolutionieren - und Jobs kosten. Auch Demuthat manchmal mit Größe zu tun. Volkswagen steckt vor allem deswegengerade in der größten Vertrauenskrise der Unternehmensgeschichte,weil sich der Konzern für unangreifbar, für systemrelevant hielt. Nurvor diesem Hintergrund war der Diesel-Betrug möglich. Wer nunbehauptet, das Kapitel Abgas-Manipulation sei in großen Teilenausgestanden, hat die Dimensionen dieses Skandals noch nichtverstanden. Herbert Diess, der neue starke Mann an der VW-Spitze,sollte in diesem Punkt aus den Fehlern seines Vorgängers lernen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell