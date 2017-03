Westfalenpost: Zur Öffnung der Schützenbruderschaften: Glaube, Sitte, Heimat

Hagen (ots) - Glaube, Sitte, Heimat. Das ist der Leitspruch desBundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften. Zumchristlichen Glauben aber gehört es, alle Menschen zu respektierenund anzunehmen. Die Sitten haben sich längst geändert: Männer (undFrauen), die sich mit ihren Lebenspartnern öffentlich zeigen, geltenseit Jahrzehnten nicht mehr als unsittlich. Und zur Heimat zählennicht mehr nur Christen, sondern auch viele Andersgläubige - zumBeispiel Muslime. In vielen Vereinen und Bruderschaften Südwestfalenshat man dies längst erkannt. Da sind Nicht-Christen seit Jahrenwillkommen. Da eröffnen homosexuelle Paare den Königsball. Da dürfensogar Frauen das Zepter schwingen. Was zählt, ist nicht dasBekenntnis, nicht die sexuelle Orientierung und auch nicht dasGeschlecht. Was zählt, ist der Glaube an die gute Gemeinschaft. Wasder Dachverband, der Bund der historischen deutschenSchützenbruderschaften, nun nach langen Jahren der Diskussionbeschlossen hat, ist eigentlich reine Formsache gewesen. An der Basisin Südwestfalen ist der Wandel vielerorts längst vollzogen. Von hieraus ist er angestoßen worden. Das ist gelebte Integration. Das istgelebtes Christentum.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell