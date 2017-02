Westfalenpost: Zur Debatte über Hilfspolizisten: Keine Hiwis mit Waffen

Hagen (ots) - Wenn doch alles so einfach wäre: Mal eben ein paarOrdnungsamtsmitarbeiter schulen, sie mit Taschenlampe, Uniform undHandschellen ausrüsten - und schon ist es gelöst, das Personalproblemder Polizei. So simpel ist die Sache natürlich nicht. Denn: Erstenshaben sich die Städte jahrelang einen Wettbewerb geliefert im Abbauvon Planstellen. Den Kommunen fehlen schon jetzt Kräfte in denOrdnungsämtern. Wo soll die Verstärkung also herkommen? Zweitenshaben viele Rathaus-Mitarbeiter aus nachvollziehbaren Gründenoffenbar kein Interesse daran, Streife zu laufen und sich mit denSchattenseiten des Daseins auseinanderzusetzen. Sonst wären sie javielleicht Polizisten geworden. Es ist richtig, die Beamten vonadministrativen Arbeiten zu entlasten. Einige Tätigkeiten könnten inder Tat zivile Kräfte übernehmen. Das gilt aber nicht für hoheitlicheAufgaben. Die sind zu wichtig, um sie Hiwis zu überlassen.Hilfssheriffs mit Waffen darf es nicht geben.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell