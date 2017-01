Westfalenpost: Zum gescheiterten Verbot der NPD: Die Finanzierung stoppen

Hagen (ots) - Die NPD ist nicht nur verfassungsfeindlich, sondernrassistisch, antisemitisch und menschenverachtend. Doch das reichtnicht. Weil die Mini-Partei den Staat nicht stürzen kann, bleibt sielegal. Die Polizei muss weiter ihre Versammlungen schützen, ihreostdeutschen Kommunalvertreter können weiter kriminelle Gewalttätermit Informationen versorgen, der Staat finanziert den widerlichenHaufen weiter mit. Kein Wunder, dass die NPD einen Sieg feiert.Karlsruhe war es wichtig zu demonstrieren, dass ein Parteienverbotnur ein letztes Mittel sein darf, dass der Rechtsstaat stark genugist, um selbst Feinde, die Grenzen überschreiten, zu ertragen. Dasist auch ein Signal an selbstherrliche Regierungen, die ihreOpposition mundtot machen. Das ist nicht unwichtig. Und natürlich hatsich die Situation seit dem Verbotsantrag geändert: Die AfD hat derNPD den größten Teil des braunen Wassers abgegraben. Das Urteil derVerfassungsrichter ist also verständlich. Ob es auch richtig ist,wird davon abhängen, wie Staat und Gesellschaft weiter mit denGestalten am rechten Rand umgehen, ob sie endlich entschlossenergegen völkische Tendenzen und Bedrohungen anders Denkender undAussehender vorgehen. Und es wird endlich Zeit, die Finanzierung zustoppen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell