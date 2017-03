Westfalenpost: Zum Streit um Kita-Gebühren in NRW: Nichts gewonnen

Hagen (ots) - Kinderbetreuung unentgeltlich - zumindest für 30Stunden pro Woche. Dieses Wahlversprechen von NRW-FamilienministerinChristina Kampmann (SPD) dürfte Eltern freuen. Zumal sich viele Väterund Mütter heute bereits fragen, warum sie für die frühkindlicheBildung zur Kasse gebeten werden, während andere Eltern denStudienplatz für ihre Söhne und Töchter umsonst bekommen. Gewinnenaber würden die Eltern von Kita-Kindern dadurch am Ende vermutlichnichts, denn die Betreuungsqualität und die Motivation der Erzieherwürde so kaum erhöht. Besser wäre es deshalb, die Familienministerinsteckte das Geld in eine angemessenere Entlohnung der Erzieher. Undin eine Verbesserung des Kinderbildungsgesetzes, um dadurch diechronische Unterfinanzierung der Kitas zu beenden. Weil die Nachfragesteigt, müssen die Kommunen in Südwestfalen immer mehr Plätzeschaffen und neue Kindergärten bauen. Doch heute bereits, so hört manaus den Gemeinden, ist es schwierig, Träger zu finden, die für diekleinen Pauschalen vom Land, neue Einrichtungen betreuen wollen.Viele Kommunen müssen sogar zuschießen, damit Kirchen undSozialverbände unterfinanzierte Einrichtungen weiter betreiben.Kinderbetreuung umsonst - das ist eine Milchmädchenrechnung.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell