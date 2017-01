Westfalenpost: Zum Rücktritt von Bahnchef Rüdiger Grube - Keine gute Nachricht für Bahnfahrer

Hagen (ots) - Dieser Rücktritt kommt zur Unzeit. Überraschend hatBahnchef Rüdiger Grube die Brocken hingeworfen, hört von einem Tagauf den anderen auf. Ein so überflüssiger wie unnötiger Streit umseine Vertragsverlängerung ist der Grund. Vor allem für dieBahnkunden könnte sich das als eine schlechte Nachricht erweisen.Grube hat die Deutsche Bahn wieder auf das richtige Gleis gesetzt.Sein Vorgänger Hartmut Mehdorn hatte Bahnfahrern wie -personal mitseinem Kurs Richtung Börse noch schwer zugesetzt, das Unternehmenfast totgespart. Grube setzte der Sparbahn eine Zukunftsvisionentgegen, nahm Kunden wieder ernst, umwarb sie mit neuen, modernenAngeboten. Aber Mehdorns Erbe wog und wiegt schwer; die über Jahrevernachlässigte Infrastruktur - Züge, Schienen, Bahnhöfe - ist auchheute noch Ursache vieler Verspätungen und Ausfälle; zumal auch ihreSanierung Zeit braucht. Und längst nicht alles gelang Grube. DieGüterverkehrssparte bleibt ein Sorgenkind, im politisch verordnetenBahnhofsprojekt Stuttgart 21 wird die Bahn noch etliche Milliardenversenken - ohne großen Nutzen. Grubes Nachfolger also tritt keinleichtes Amt an. Wobei der erst einmal gefunden werden muss.Eigentlich sollte Merkels einstiger Kanzleramtsminister RonaldPofalla einmal den Vorstandsvorsitz des Staatsunternehmens übernehmen- das aber definitiv nicht in diesem (Wahl-)Jahr. Ob sich da einÜbergangskandidat finden lässt, ist die eine Frage. Ob Pofallawirklich geeignet ist, die schwerwiegendere andere. Grube hat sichgegen so manche Zumutung aus dem Verkehrsministerium gewehrt - etwadie Milliardendividende für den Bund. Solcher Widerstandsgeist istbei Pofalla eher nicht zu erwarten.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell