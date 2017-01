Westfalenpost: Zum Ergebnis der Urwahl bei Bündnis'90/Die Grünen: Die Realos marschieren

Hagen (ots) - Man sollte die Rolle von Spitzenkandidaten bei einerPartei, die keinen Kanzler stellen kann, nicht überschätzen. Und derAbstand zwischen Parteichef Cem Özdemir und Außenseiter Robert Habeckwar so knapp, dass sich daraus höchstens ableiten lässt, dass dieBasis vom derzeitigen Auftritt der Spitze wenig begeistert ist. Klarist nur: Das schlechte Ergebnis für Anton Hofreiter ist eine bittereNiederlage für die Parteilinken, die Realos marschieren. Alles klarfür Schwarz-Grün also? Die Grünen haben sich zuletzt in den Kellergeredet. Kritik am Kölner Polizeieinsatz zu Silvester und Debattenüber staatlich bezahlte Prostituierte für Pflegebedürftige oderUnisex-Toiletten an Berliner Schulen sind nicht unzulässig, wirkenaber in Zeiten des Terrors neben der Spur und fordern extremeAngriffe geradezu heraus. Die Grünen erscheinen in solchen Momentenals elitär-verspielte Truppe, die sich mit Luxusproblemen fürLuxuszeiten befasst. Und das große Thema Sicherheit gehört eben nichtzur grünen Kernkompetenz. Zu Migration und Gerechtigkeit hätten sieschon etwas beizutragen, zur ökologischen Modernisierung sowieso. Obdas im Herbst 2017 reicht? Ohne eine Trendwende scheitert jeglicheRegierungsbeteiligung an den Zahlen. Und dann ist da noch die CSU.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell