Westfalenpost: Wir sind nicht erpressbar / Kommentar von Harald Ries zur Türkei

Hagen (ots) - Was will Erdogan? Muss man die Festnahme von zweiDeutschen in Antalya wirklich als Geiselnahme interpretieren, wie esCem Özdemir tut? Glaubt der türkische Präsident ernsthaft, er könnedamit die Überstellung von Türken erreichen, die er der Teilnahme amPutsch beschuldigt und die in der Bundesrepublik um Asyl nachgesuchthaben? Eine Art Gefangenenaustausch, der Deutschland vor aller Weltals Staat erscheinen ließe, der erpressbar ist und unter Druck seineWerte und sein Rechtssystem preisgibt? Welch ein Irrtum. Solche Dealslassen sich möglicherweise mit Trump oder Putin machen. Deutschlandmuss und wird anders reagieren: Stopp der Verhandlungen über eineAusweitung der Zollunion mit der EU und eine offizielle Reisewarnungdes Auswärtigen Amtes. Beides wird den unter abstrusen Vorwürfenfestgehaltenen Gefangenen zunächst nichts nützen. Aber es wird dieTürkei wirtschaftlich treffen und damit mittelfristig ErdogansAnhängerschaft reduzieren. Es muss wohl alles erst noch schlechterwerden, bevor es wieder besser werden kann. Unterdessen sollte diedeutsche Seite alle Gesprächskanäle offen halten, dieZivilgesellschaft unterstützen und alles tun, um Konflikte untertürkischstämmigen Bürgern hierzulande einzudämmen.