Westfalenpost: Weihnachten ist Besinnung, Menschlichkeit und Atemholen

Hagen (ots) - Wenn am Samstag die letzten Läden ihre Türeabschließen und selbst die Paketboten ihre Touren beenden, kann esendlich Weihnachten werden. Dann vergeht die Geschäftigkeit desAlltags, die Geräusche der Betriebsamkeit verklingen, um Platz zumachen für eine Zeit der Stille. Weihnachten bedeutet Besinnung,Menschlichkeit und Atemholen. Und dieser Dreiklang hat unmittelbar zutun mit den großen Themen unserer Zeit. Besinnung Nehmen wir dasThema Besinnung. Dieses Innehalten möchte man in diesen Tagen vorallem dem Präsidenten der Vereinigten Staaten wünschen, der nurwenige Tage vor Weihnachten ausgerechnet die Heilige Stadt Jerusalemin den politischen Fokus rückt und damit blutige Unruhen im NahenOsten, aber auch anderswo auslöst. Weil Donald Trump auf einenKongressbeschluss von 1995 verweist und ankündigt, Jerusalem alsHauptstadt Israels anzuerkennen, brennen selbst vor dem BrandenburgerTor in Berlin Fahnen mit dem David-Stern. Und deshalb kann esdahingestellt bleiben, ob Trump schlichte Wähler-Befriedigung mithohem Eskalations-Risiko betreibt oder lediglich versucht, einepolitische Lüge zu beenden. Unter dem Strich hat der US-Präsident einfragiles, aber zuletzt wohl abgestimmtes politisches Nebeneinanderder drei Religionen in Jerusalem gefährlich in Bewegung gebracht. DerAusgang für die Stadt, die Christen, Juden und Muslime seitJahrtausenden zumindest innerhalb der Stadtgrenzen zu einemkomplizierten Konsens zwingt, ist derzeit nicht absehbar.Besonnenheit wäre also wichtiger denn je. MenschlichkeitMenschlichkeit, oder sagen wir: eine humane Zukunft, sollte indeseine Selbstverständlichkeit sein. Angesichts der bislang noch nichtabsehbaren Auswirkungen der digitalen Revolution aber könnte sie d ie Herausforderung unserer Zeit sein. Wenn Amazon vorschlägt, welcheBücher wir lesen sollen oder Facebook uns zielgenau undausschließlich mit Informationen versorgt, die unsere Meinungverstärken, dann müssen wir feststellen, dass Algorithmen - alsomaschinengemachte Lösungsvorschläge - unsere unmittelbare Lebensweltmanipulieren. Welche Auswirkungen selbstfahrende Autos, Sprach-,Schreib- und Pflegeroboter oder andere Maschinen haben werden, dieunsere Jobs teilweise übernehmen, lässt sich nur erahnen. Sicherscheint, dass diese neuen technischen Möglichkeiten die Welt vor sichhertreiben und daher geeignet sind, Gesellschaft und Wirtschafttiefgreifend zu verändern. Es wird also einiges an Anstrengung nötigsein, um unser selbstbestimmtes Leben zu erhalten. Und um dieMenschlichkeit zu bewahren in dieser roboterisierten Welt. AtemholenDie christliche Weihnachtsbotschaft kann uns dabei helfen. Sie sendetein Zeichen der Liebe und der Hoffnung. Und wenn wir uns Zeit nehmen,wenn wir Atem holen, um uns einzulassen auf diese 2000 Jahre alteGeschichte, dann wird etwas Tiefes und Heiliges spürbar. Ein Gefühlvon Wärme und Zuversicht. Schließlich ist Versöhnung Kern derWeihnachtsbotschaft. Gott ist durch Christus selbst in diese Weltgekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschenihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, dieseBotschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Jeder isteingeladen, mutig daran mitzuwirken.