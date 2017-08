Westfalenpost: Warsteiner Brauerrei/Roland Berger

Hagen (ots) - Die Warsteiner Brauerei ist in den letzten Jahrensparsam geworden, jedenfalls bei der Veröffentlichung von relevantemZahlenwerk zum Unternehmen. Deutschlands ehemals größte Brauerei miteinem Ausstoß von mehr als sechs Millionen Hektolitern pro Jahr Mitteder 90er Jahre, hat seit Jahren mit einem Abwärtstrend zu kämpfen,der deutlich über dem Branchenschnitt liegt. Der insgesamtschrumpfende Markt in Deutschland ist hart umkämpft. CatharinaCramer, der seit 1753 ersten Frau in der Geschäftsführung beiWarsteiner, wird vom Wettbewerb kein Tropfen geschenkt. Ein bisschenPech mit Legionellen in der Brauereikläranlage (2013), einmillionenschweres Bußgeld wegen Preisabsprachen (2014)und derkontinuierlich sinkende Ausstoß und Umsatz machten der Brauerei bisheute zu schaffen - die Anlagen in Warstein sind längst nicht mehrausgelastet. Dass nun die Unternehmensberatung Roland Berger dieWaldparkbrauerei unter die Lupe nehmen soll, dürfte harte Einschnittebedeuten. In aller Regel fällt es einem Unternehmen leichter,Sparmaßnahmen mit Ergebnissen renommierter (und ziemlich teurer)Berater zu begründen. Eine Garantie, dass es danach aufwärts geht,gibt es keinesfalls, auch wenn es der Traditionsbrauerei zu wünschenwäre.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell