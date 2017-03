Westfalenpost: Von wegen Aufklärung - Zur VW-Abgasaffäre

Hagen (ots) - Natürlich hat auch Angela Merkel vom VW-Abgasskandalerst aus den Medien erfahren. Auch die Existenz einerAbschaltsoftware war der früheren Umweltministerin nicht bekannt.Möglicherweise stimmt das sogar. Aber dass die Kanzlerin ihrenVerkehrsminister zur Aufklärung von Dieselgate ermuntert haben will -das kann sie nicht ernsthaft gemeint haben. Wenn doch, hätte sie denMann nicht im Griff. Mit Aufklärung hat das, was seit Aufdeckung desSkandals in den USA aus dem Dobrindt-Ministerium kam, nicht dasgeringste zu tun. Im Gegenteil. Dafür gibt es Gründe. DieAutoindustrie ist ein wichtiger Pfeiler der deutschen Wirtschaft,wobei die Bedeutung oft überschätzt wird. Die Verbindungen zwischenPolitik und Herstellern sind eng. Zu eng. So ist eine der Folgen desSkandals nicht, dass VW bestraft wird, sondern, dass dieSchadstoff-Grenzwerte großzügiger gefasst werden und die Autobauermehr Zeit bekommen. Eine Entscheidung im Sinne der Industrie, gewissaber nicht eine für die Menschen. Leider hat auch derUntersuchungsausschuss kaum zur Aufklärung beigetragen. Es fehltevielen Mitgliedern schlicht der Wille dazu. So bleibt der Verdachtdes Staatsversagens im Abgasskandal naheliegend - endgültig bewiesenist er aber weiterhin nicht.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell