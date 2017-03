Westfalenpost: Von Feinden umzingelt Kommentar von Egbert Nießler zu türkischen Spionen in Deutschland

Hagen (ots) - Dass Auslandsgeheimdienste im Ausland spionierenoder dort sesshafte Staatsfeinde beobachten, ist nicht nur nichtsBesonderes - es ist deren Aufgabe. Sich pauschal darüber zu erregen,dass der türkische Dienst MTI auch in Deutschland aktiv ist, wäreeinigermaßen heuchlerisch. Problematisch wird die Sache erst durchdie derzeitige Definition von "Staatsfeind" durch Ankara. Dazu gehörtmittlerweile fast jeder, der nicht für Erdogan und sein angestrebtesPräsidialsystem ist. So werden nicht nur innertürkische Konflikte zuuns exportiert. Dies geht auch gegen die Grundregeln derRechtsstaatlichkeit. Dafür Unterstützung von deutschen Behörden undPolitikern zu erwarten, war einigermaßen abenteuerlich. Dass diese imGegenteil nun Deutschtürken informieren, vor Reisen in die Türkeiwarnen und Beweise für bisher bestrittene türkischenGeheimdienstaktivitäten hierzulande in Händen halten, dürfte Ankaraerneut in Wallung versetzen. Das aber passt auch in dieEskalationsstrategie Erdogans im Vorfeld seinesVerfassungsreferendums. Ein Erfolg ist ihm am 16. April längst nichtgewiss. Da kommt es auch auf jede Stimme der wahlberechtigtenAuslandstürken an. Seine Strategie, Angst vor Feinden zu schüren undsich als Retter der Nation zu präsentieren, hat bisher verfangen.Erdogan hat sein Land zwar zum extrem schwierigen Partner entwickelt.Es bleibt aber gerade in Sicherheitsfragen auch ein ebenso wichtigerNato-Partner. Es dürfte nicht allzu schwer fallen, noch Geduld biszum 16. April zu bewahren und darauf zu hoffen, dass sich die Lagedanach beruhigt und die Zusammenarbeit wieder auf zivilisierterenBahnen bewegen wird. Darauf verlassen kann sich aber niemand.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell