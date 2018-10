Westfalenpost: Volkswagen gegen das Volk

Hagen (ots) - Noch gibt sich der Volkswagenkonzern gelassen. Ersieht "keine Rechtsgrundlage für kundenseitige Klagen imZusammenhang mit der Diesel-Thematik in Deutschland". Die Möglichkeiteiner Musterfeststellungsklage ändere daran nichts. Warten wir es ab.Mehr als 20.000 Verfahren sind im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandalbereits anhängig, weil die Fahrzeugbesitzer selbst geklagt haben.Viele Prozesse sind schon abgeschlossen. Manchmal gewinnt VW,manchmal verliert der Konzern. Auffällig häufig einigt er sich ab derzweiten Instanz mit den Klägern außergerichtlich. DieMusterfeststellungsklage rückt das Fehlverhalten des Autobauers ineine neue Dimension. Wahrscheinlich werden sich ihr mehrere 10.000Bürger anschließen. Unabhängig von ihrem Ausgang hat sie für dasUnternehmen einen weiteren Imageschaden zur Folge. Motto: Volkswagengegen das Volk. Die sogenannte Umweltprämie wird daran nichts ändern.Das Gefühl, betrogen worden zu sein, werden betroffene Verbrauchernoch lange verspüren. Dass Angela Merkel nun die deutschen Gesetzeändern will, um Fahrverbote als unverhältnismäßig zu verhindern,dürfte für das Vertrauen der Bürger in die Politik ebenfalls Folgenhaben - aber keine positiven.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell