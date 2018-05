Westfalenpost: Viele Worte, einige Taten / Kommentar von Martin Korte zur Bilanz der NRW-Landesregierung

Hagen (ots) - Es war schon mal schwieriger für eineLandesregierung, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ein Jahr nachder Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann Schwarz-Gelb eine solideZwischenbilanz vorweisen. Das hat natürlich auch mit der Oppositionzu tun - aber nicht nur. Die Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr sindnach wie vor mit sich selbst beschäftigt: Weil sie das Debakel vom14. Mai 2017 noch immer nicht verarbeitet haben, agieren sie wie einzahnloser Löwe. Sie brüllen noch nicht einmal besonders gut. Die AfDtritt in Düsseldorf so gut wie nicht in Erscheinung, die Grünen sindzu unscheinbar. Laschet hat es leicht. Abgesehen davon: DerMinisterpräsident muss sich an seinen Worten messen lassen. ImWahlkampf hat er vor allem mehr Sicherheit, weniger Staus, mehrHandlungsfreiheit für die Wirtschaft und ein Ende der chaotischenSchulpolitik versprochen. Bei der Abkehr vom ungeliebten Turbo-Abiund bei der Ausstattung der Polizei setzt Laschet die richtigenAkzente. Die Lösung der Infrastruktur-Probleme indes braucht deutlichmehr Zeit, als die knackigen Parolen auf den CDU-Plakaten vermutenließen. Die Staus werden wohl erst mal länger. Womit wir bei derEntwicklung des ländlichen Raumes wären. Ein Förderprogramm fürehrenamtliches Engagement auszuschreiben, ist schön und sinnvoll. Esdürfte aber kaum ausreichen, um die Regionen fernab derBallungszentren vor dem schleichenden Demografie-Tod zu bewahren.Bisher wird die Digitalisierung nur angekündigt, aber nichtentschlossen genug umgesetzt. Südwestfalen ist auf Unterstützungangewiesen. Wenn Schwarz-Gelb das Tempo in diesem Punkt nichtdeutlich erhöht, steht der Landesregierung demnächst eine ganz neueSchlusslicht-Debatte ins Haus.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell