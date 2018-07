Westfalenpost: Vermeiden statt produzieren

Hagen (ots) - Es gibt Zahlen, die Anlass zur Freude geben. Diesegehört gewiss nicht dazu: 220,5 Kilogramm Verpackungsmüll produziertjeder Deutscher, pro Kopf pro Jahr. Was, über die Menge alleinehinaus, noch mehr Grund zur Besorgnis gibt: Dieser Wert bleibtoffenbar nahezu konstant. Und: Deutschland belegt damit einenunrühmlichen Spitzenplatz im europäischen Vergleich. Ein Großteil desVerpackungsmülls geht dabei längst auf gesellschaftliche Trends undveränderte Lebensweisen zurück: mehr Ein-Personen-Haushalte, dasHeißgetränk oder der Snack zum Mitnehmen, mehr Convenience-Produktewie fertig gekochte und in Folie eingeschweißte Lebensmittel undnicht zuletzt der Boom beim Online-Versandhandel. Immerhin: DieRecycling-Quoten sind in Deutschland hoch; ein gewisses Maß anUmweltbewusstsein scheint vorhanden. Das ändert aber nichts amEnergieverbrauch bei der Herstellung der oft aufwendigen Verpackungenoder Packungsbeigaben. Guter Abfall ist eigentlich nur der, der vonvorneherein vermieden wird. Darauf müssen Anreize abzielen. Und wenndies nicht hilft, geht es wohl nur über Verbote.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell