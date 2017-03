Westfalenpost: Vergesst die Mädchen nicht / Kommentar von Kerstin Münstermann zum Weltfrauentag

Hagen (ots) - Vor mehr als 100 Jahren gingen Frauen auf dieStraße, um für das Wahlrecht und die Gleichstellung zu kämpfen.Deswegen wird am 8. März der Weltfrauentag gefeiert. Trotz vielerFortschritte in den vergangenen 15 Jahren sind es nach wie vorMädchen und Frauen, die überdurchschnittlich unter Armut,Diskriminierung und Gewalt leiden. Auch wenn der Kampf dagegen inschlechter entwickelten Ländern oft nur wie ein Tropfen auf denheißen Stein wirkt, darf die Weltgemeinschaft nicht aufgeben, Mädchenden Zugang zu Schulen offen zu halten. Auch wenn man hierzulandeschlucken muss, wenn Eltern - etwa in Afghanistan - ihre Mädchennicht zur Schule schicken, weil ein Mann der Lehrer sein könnte.Trotz allem Unbehagen ist es richtig, dass sich die Entwicklungshilfedarauf einstellt. Etwa durch die gezielte Ausbildung von weiblichenFach- und Lehrpersonal. Deutschland erleichtert beispielsweise Frauenden Hochschulbesuch durch den Bau von Wohnheimen für Studentinnen.Damit wird Bildung sozial akzeptabel. Aber auch hier kann man etwastun: etwa eine Null-Toleranz gegenüber Traditionen, die dasVerstümmeln von Mädchen vorsehen und auch in Deutschland praktiziertwerden.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell