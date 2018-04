Westfalenpost: Verantwortungslos / Kommentar von Jens Helmecke zum weiteren Betrieb der Atomkraftwerke Thiange und Doel

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hagen (ots) - Der Weiterbetrieb höchst störanfälligerAtomreaktoren ist verantwortungslos. Thiange 2 mit tausenden Rissenim Reaktordruckbehälter dürfte längst nicht mehr laufen. Gleichesgilt für Doel 3 bei Antwerpen sowie für die französischen MeilerFessenheim und Cattenom nahe der deutschen Grenze - alle auf demBoden der Europäischen Union. Die Kommission schafft es bekanntlichsehr wohl, in der EU allerhand Vorschriften zu machen - meistens ausgutem Grund. Dass Europa, weder Parlament noch Kommission und Rat, inBezug auf die Energiebranche so gut wie nichts gelingt, wundert nurauf den ersten Blick. In Belgien kommt der Strom aus der Steckdosebeinahe zur Hälfte aus Atomkraftwerken, in Frankreich sogar zu rundDreiviertel. Die Lobby ist stark und finanzkräftig, denn die uraltenund längst abgeschriebenen AKW sind Goldgruben für dieEnergiekonzerne. Geld geht einmal mehr vor Gesundheit - und dabeimacht auch die deutsche Regierung mit, die die Versorgung derSchrottreaktoren mit Brennelementen aus Lingen immer wiedergenehmigt. Eine Vorreiterrolle in Sachen europäischer Energiemarktmit gemeinsamen Netzen und Plänen zur Versorgungssicherheit spieltauch Berlin nicht. Hier müsste die Politik längst viel weiter sein.Jodtabletten verteilen zu lassen und darauf zu hoffen, dass belgischeRichter die Entscheidung abnehmen, ist ein politisches Versagen undebenso beschämend wie frustrierend.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell